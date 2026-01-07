外送員專法三讀 洪申翰籲平台業者展開雙向對話

外送員專法昨天三讀通過，勞動部長洪申翰今天說，外送員與平台業者雙方信任薄弱是討論過程最大障礙，專法已三讀，籲業者展開誠懇雙向對話，信任非砸錢、找明星代言可換到。

「外送員權益保障及外送平臺管理法」昨天在立法院三讀通過，明定外送平台業者與外送員、消費者、合作商家間的四方權利義務，其中有關外送員薪資報酬，也明定每筆訂單基本報酬，不得低於最低工資時薪1.25倍，且不得低於新台幣45元，每年將隨最低工資時薪調升比率公告調整。

洪申翰今天在臉書發文以「外送專法完成，下一個挑戰是『信任』的重建」發文談論外送員專法，他說，這不僅是今年第一個完成三讀的法案，也是他擔任勞動部長以來，第一個從無到有所完成的新法案。

洪申翰說，專法立法的背景起因於平台業者好幾度片面地調降外送員報酬，而對於外送員所遭遇被停權等權益問題，又一直缺乏透明公平的救濟機制等。

洪申翰透露，立法過程其實經歷相當繁複的各方協商溝通，其中最大挑戰為外送員社群（不只是工會）對於平台業者的信任相當薄弱，雙方很難搭建真正具信任感的溝通或協商，這也是各方討論專法最大的障礙。

洪申翰最後向平台喊話，專法已通過，就法規制度來說，外送產業必然會有新的運作規則，希望平台能在新的階段，真正和外送員社群（或其他利害相關方）展開誠懇的「雙向」對話、建立起新的互動模式，這才有辦法真正做到平台常常掛在嘴邊的「共好」，揮別過去紛紛擾擾的爭議。

洪申翰最後也說，對外送產業跟平台來說，演算法當然很強大，但「信任」才是更珍貴更關鍵，「這都不是砸再多錢、找再多形象完美的明星代言，可以換到的」。