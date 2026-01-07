快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
手術情境示意圖。圖／Ingimage
手術情境示意圖。圖／Ingimage

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，衛生局在今晚說明，因「密醫行為」涉及違反醫師法刑事責任，衛生局今日已派員前往稽查，並彙整相關情資，將全案移請台中地檢署偵辦。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總今天下午發布二點聲明表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。根據台中榮總手術室門禁管制作業指導書規範，廠商經申請核准可至手術室，但不得碰觸病人或從事任何醫療行為，不可翻閱相關病歷及使用電腦點閱病人資料，或干擾其他科室醫師手術進行；二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，並配合台中市衛生局現場稽查，依法辦理。

衛生局說明，今日因部分醫師手術或外院門診未能即時查訪，衛生局將另行約談，後續也將彙整相關人員陳述及事證，依醫師法及醫療法規定處辦。

衛生局強調，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法，絕不容許。依醫師法規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依醫療法最高可處50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。

台中榮總遭爆有3名醫師放任無照的醫材廠商代刀，對此，台中榮總在今天下午發布二點聲明。圖／台中榮總提供
台中榮總遭爆有3名醫師放任無照的醫材廠商代刀，對此，台中榮總在今天下午發布二點聲明。圖／台中榮總提供

衛生局 醫師 台中榮總

延伸閱讀

中榮疑放任無照廠商執刀 中市衛生局移請中檢偵辦

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會指控訴長庚醫療法人接手市立大同醫院滿一年，市府與院方當初對醫護與市民的承諾跳票，...

強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今60人OHCA已39死

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣...

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，衛生局在今晚說明...

來北藝中心前體驗被光追 鄭先喻「光蹤」邀你當主角

隨著城市入夜，街道亮起各式各樣的燈光，人們在日常節奏中穿梭於空間之間，卻很少意識行走本身留下的痕跡。12月24日起，台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。