台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，衛生局在今晚說明，因「密醫行為」涉及違反醫師法刑事責任，衛生局今日已派員前往稽查，並彙整相關情資，將全案移請台中地檢署偵辦。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總今天下午發布二點聲明表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。根據台中榮總手術室門禁管制作業指導書規範，廠商經申請核准可至手術室，但不得碰觸病人或從事任何醫療行為，不可翻閱相關病歷及使用電腦點閱病人資料，或干擾其他科室醫師手術進行；二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，並配合台中市衛生局現場稽查，依法辦理。

衛生局說明，今日因部分醫師手術或外院門診未能即時查訪，衛生局將另行約談，後續也將彙整相關人員陳述及事證，依醫師法及醫療法規定處辦。

衛生局強調，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法，絕不容許。依醫師法規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依醫療法最高可處50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。 台中榮總遭爆有3名醫師放任無照的醫材廠商代刀，對此，台中榮總在今天下午發布二點聲明。圖／台中榮總提供