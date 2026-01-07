強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻影響，夜晚、清晨感受仍冷，且日夜溫差大，周六晚間至下周一，緊接另一波大陸冷氣團，北台灣氣溫再下降。

賴欣國說，明（8日）持續受到強烈大陸冷氣團影響，感受偏冷且水氣增加，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有降雨機率，桃園以北、花東、恆春半島也有零星飄雨，新竹以南則為多雲到晴的天氣。

周五、周六（9、10日）強烈大陸冷氣團減弱，白天氣溫回升，水氣減少，但受到輻射冷卻影響，夜晚、清晨感受仍冷，東半部、恆春半島有零星降雨，其他地區多雲到晴。

周六晚間至下周一清晨（10至12日）緊接另一波大陸冷氣團，北台灣降溫，但中南部溫度變化不大，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，其他地區多雲到晴。

下周一至下周三（12至14日）大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，各地多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星短暫降雨。

溫度部分，賴欣國指出，明天至周六清晨低溫僅10至12度，高溫部分，明天北部約14至16度，中南部18至20度；周五、周六北部高溫回升到18至20度，中南部20至22度。

周日受到大陸冷氣團影響，西半部低溫12至14度，花東14至16度，高溫部分，北部16至18度，中南部20至22度；下周一冷氣團減弱，各地氣溫回暖，北部高溫回升到22至24度，中南部25至26度。