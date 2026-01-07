快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

今彩539第115006期開獎

中央社／ 台北7日電

今彩539第115006期開獎，中獎號碼28、10、05、15、14。3星彩中獎號碼326，4星彩中獎號碼6632。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

今彩539 台彩

延伸閱讀

台灣彩券發尋人啟事 籲頭獎中獎人趕緊出面領獎

威力彩第115001期開獎

今彩539第115001期開獎

中信集團吉祥物添新成員 台彩喜鵲與石虎亮相

相關新聞

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會指控訴長庚醫療法人接手市立大同醫院滿一年，市府與院方當初對醫護與市民的承諾跳票，...

強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今60人OHCA已39死

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣...

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

台中榮總爆無照廠商動刀 衛生局：涉「密醫行為」移請中檢偵辦

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，衛生局在今晚說明...

來北藝中心前體驗被光追 鄭先喻「光蹤」邀你當主角

隨著城市入夜，街道亮起各式各樣的燈光，人們在日常節奏中穿梭於空間之間，卻很少意識行走本身留下的痕跡。12月24日起，台北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。