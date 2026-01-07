快訊

台指期夜盤持續高檔震盪 賣壓湧現盤中由紅翻黑

強烈大陸冷氣團報到…明最凍探10度 下周迎另波冷空氣「氣溫再下降」

去年只發生兩次！美股大盤跟這指數同時走揚 恐暗示大場面要來了

長庚接高雄大同醫院周年…3工會控醫療品質下滑 高雄長庚駁斥

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市立大同醫院外觀。圖／高雄長庚提供
高雄市立大同醫院外觀。圖／高雄長庚提供

高雄市獨立總工會、大同醫院工會、高醫工會指控訴長庚醫療法人接手市立大同醫院滿一年，市府與院方當初對醫護與市民的承諾跳票，移轉後人力流失、工作流程混亂、醫療品質下滑，明天動員上百人到市府陳情。高雄長庚今天發出聲明駁斥，所有控訴皆屬造謠抹黑，將保留法律追訴權，維護醫院及員工權益。

高醫工會指出，長庚接手大同後沒準備好就直接營運，人力嚴重不足，工作流程亂七八糟，有護理人員控訴，手術室規定應配置3名護理人員，實際運作時常只有2人配合醫師，甚至每天有1到2間以上手術室沒有任何OPN手術室專責護理師支援，「真的很離譜」。

工會表示，移轉一年來，大同醫院整體醫療量能都沒回來，原本支援的人力陸續返回長庚醫院各院區後，又不斷換新一批支援人員，讓基層醫護直言大同醫院感覺並非一間獨立醫院，而只是高雄長庚的附屬品，不到一年離職人數已破百人、人力幾乎減半。

工會也指，院內消防相關工作竟轉由護理師負責，每月被要求檢查滅火器與消防栓並簽名確認，若未完成還可能遭罰，直言此舉已嚴重偏離專業分工，增加第一線醫護負擔。

工會強調，去年元旦啟動典禮上，市長陳其邁更公開宣稱，長庚接手大同醫院後，將嘉惠南高雄80萬人的醫療需求一年過去，如今只看到支票跳票、承諾落空、醫療品質崩壞，整體表現「通通不及格」。

高雄長庚聲明反駁，強調自承接大同醫院以來，即全面導入長庚體系各項管理制度與系統，並透過單位輔導與教育訓練，相關管理措施皆以協助留任、調任及新進同仁，從臨床照護、醫院安全管理到行政作業，建立長庚體系一致性的照護品質為目標，持續提升整體醫療服務水準，提供市民優質照護服務，營運至今，各項服務量持續穩定成長，相關作業均合法合規，並在衛生局監督下，依合作計畫契約內容確實執行。

高雄長庚強調，針對外部工會及大同醫院工會指控「不到一年離職人數已破百人」、「人力幾乎減半」、「醫療崩壞」及「醫療品質下降」等說法，經查均毫無事實依據，不實指控不僅嚴重損害本院名譽，也抹煞全院同仁一年多來的努力與付出，對於抹黑及造謠行為，將保留法律追訴權，以維護醫院及同仁權益。

