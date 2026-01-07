來北藝中心前體驗被光追 鄭先喻「光蹤」邀你當主角

隨著城市入夜，街道亮起各式各樣的燈光，人們在日常節奏中穿梭於空間之間，卻很少意識行走本身留下的痕跡。12月24日起，台北表演藝術中心（北藝中心）將迎來「親・建築」的第二件作品——「光蹤」，由藝術家鄭先喻創作。作品延續「北藝生活」計畫的策劃脈絡，從「建築即表演藝術」的概念出發，讓光隨著行走的身影流動，在城市日常之中留下一道短暫而清晰的軌跡。

「光蹤」透過 AI 與機器學習驅動的影像系統，引導電腦控制的燈光，在指定區域內追隨行人的移動軌跡，創造出如同自動舞台追光燈（Follow-Spot）的效果。當觀者進入感應範圍，一束光便會鎖定並隨行移動，使行走中的身影被清楚地照亮。這種互動將那些平常隱沒於人群中的身影，短暫地推向「被看見」的位置。

光也因此不再只是環境背景的一部分，而是成為一種回應行走路徑的存在。「光蹤」讓光隨著人們的步伐生成、移動，並在離去後消逝，使行走本身化為一場短暫而完整的表演。我們期待這道隨人而行的光，不僅照亮北藝中心的夜，也讓人們在忙碌之中停下片刻，重新感知自身與城市空間的存在——每一步都在這裡留下痕跡，而城市的光景也因此更加生動。

測試時，鄭先喻觀察到各式截然不同的反應：有的人在被光追隨時略顯驚嚇、隨即躲避；有的人又驚又喜，甚至在光移動後主動追逐；也有人自在地走在光中，甚至刻意放慢腳步享受被注視的過程。他認為，這些反應之所以有趣，正是因為它映照出人們在「被看見」時的不同心態，而行走本身也暫時脫離通往目的地的功能性，轉化為如走上舞台般的瞬間，沒有預告，也沒有排練，每個人都在不經意間成為城市舞台的主角。

直至2026年12月31日的展期中，「光蹤」將於每日下午4點至凌晨12點，隨著每日不同的人流、節奏與時間生成、延展並消逝，形成一段段短暫卻清晰的軌跡。

鄭先喻期待，這樣的光不必被立即辨識為一件作品，更像是一種自然發生於場域中的狀態——彷彿在這樣的地方，本來就會有這樣的事情發生；也因此，這道帶著一點點「暴力」介入感的光，得以打斷通勤的慣性，讓行走中的人突然意識到自己正在被看見，並使原本僅作為通行動線的空間，出現停留與觀看的可能，讓平日未必主動走進劇場或觀看作品的人，也能在日常移動之中與藝術相遇。

在策展人黃偉倫的想像中，「親・建築」計劃是一個不斷向外延展的過程。隨著不同的作品介入，建築逐漸成為更多人願意停留的所在，讓原本不走進劇場的人，也能在此放慢腳步、吹風、聊天，使空間轉化為一個可自由進出、參與與使用的文化節點。

延續這樣的策展脈絡，若說首件作品「晚風」是吸引人們駐足、靠近，產生初次互動的座標「點」；那麼第二件作品「光蹤」，則是象徵著「線」的展開——從停留走向行進、從凝視轉為隨行。作品不要求觀者停下來觀看，而是在行經之時，讓每一個「我在這」的瞬間得以被短暫標記。透過這樣的介入，建築不只是承載節目的容器，而是成為一個能夠感知、回應人們行動的公共場域，使親近在行走之中持續發生。