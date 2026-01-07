快訊

台灣磷資源仰賴進口 環境部擬推污水淘磷

中央社／ 台北7日電

台灣的磷資源仰賴進口，環境部表示，台灣每年隨污水流失具經濟價值磷資源高達6000噸，目前已盤點21處污水處理廠具備回收磷的潛能，未來希望能爭取預算，補助設置磷回收系統。

環境部今天舉辦「115年能資源整合型低碳污水處理技術論壇」，集結產官學研各界專家，共同探討污水處理產業的綠色轉型策略。

環境部次長葉俊宏表示，先進國家已將污水處理廠重新定義為「水資源回收中心」、甚至是「能源工廠」；希望藉由導入智慧化管理系統與低碳設計，污水處理廠可大幅降低能源消耗與碳排放，成為城市減碳的重要推手。

環境部發布新聞稿表示，根據調查，台灣每年隨污水流失具經濟價值磷資源高達6000噸，由於台灣磷資源幾乎仰賴進口，此項損失不容小覷；現行透過廢水磷資源回收技術，可有效從污水中回收磷，將污水處理廠轉型為「肥料資源工廠」，不僅降低進口依賴，更實踐循環經濟價值。

此外，目前全台主要污水處理廠年碳排放量約26萬噸，藉由智慧化管理系統，可以有效減少污水處理廠的能源消耗與碳排放。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，目前全台公共污水廠日處理量超過3萬噸者有21個廠，具備回收磷資源的潛能，未來希望能爭取預算，補助設置磷回收系統。

至於排碳部分，王嶽斌說，透過用電申報量推估，主要來源包含曝氣機及抽水機等設備、占總排碳量約7成，可透過更新老舊設施及智慧化系統加強節電。

環境部強調，水資源治理是國家百年大計，未來將持續透過法規引導與技術交流，建構低碳、創能並與國際接軌的永續水環境，在環境保護與經濟發展之間取得最佳平衡，為台灣的循環經濟與淨零轉型目標貢獻心力。

污水 環境部 碳排放

