中榮疑放任無照廠商執刀 中市衛生局移請中檢偵辦
台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術。台中市衛生局今天派員前往稽查並彙整相關情資，因部分醫師手術或外院門診未能查訪，將另行約談。全案將移請台中地檢署偵辦。
根據週刊報導，台中榮總神經外科放任無照醫材廠商進開刀房執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年以上，粗估至少有180名病患在不知情情況下被更換主刀醫師。中榮已成立專案小組釐清真相。
台中市衛生局今天透過文字稿說明，已派員前往稽查，因部分醫師手術或外院門診未能查訪，將另行約談，後續將彙整相關人員陳述及事證，依醫師法及醫療法規定處辦。
衛生局強調，醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法。依醫師法規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科新台幣150萬元以下罰金。
另若醫院容留密醫，依醫療法最高可處50萬元罰鍰，情節重大者可處停業或廢止開業執照。
