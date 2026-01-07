台北國際書展2/3登場 主題國展現泰式創意生活

快訊

中央社／ 台北7日電

2026台北國際書展將於2月3日至8日在台北世貿一館登場，今年主題國為泰國，將以「泰式創意生活」為主題，透過文學、插畫、圖像敘事與多元文化體驗，展現泰國的創作能量。

台北書展基金會今天在台北世貿一館舉辦「2026台北國際書展泰國主題國及國際焦點記者會」，文化部政務次長李靜慧致詞感謝泰國代表處邀請多位泰國重量級作家、插畫家來台，讓讀者從味覺、聽覺、身體及語言，全方位感受泰國的創作靈魂。

李靜慧表示，文化部也持續透過政策讓更多年輕世代走進閱讀世界，今年13至15歲正式納入常態化文化幣發放範圍，相當於有逾200萬名青少年擁有1200點文化幣，希望青少年可以帶著文化幣走進書展，選一本屬於自己的書，找到和世界對話的起點。

台北書展基金會董事長郝明義致詞表示，Thailand與Taiwan在國際間很多人都弄不清楚，代表這兩個地方有非常多相通與相似之處，「我們可以從泰國身上學到什麼、觀摩到什麼」，這次書展建立了一次交流的機會。

泰國商務處長李凱莉致詞表示，這次泰國館主題CreaTHAIvity，結合英文的創意與泰文的泰式生活方式，整體意思是泰國人在日常生活中的創造力，泰國館將以此為概念呈現來自泰國各地的50本書籍，展現各地不同的生活樣貌與創意想像。

館內也將展出20件泰國藝術家的插畫作品，透過獨特的視覺敘事呈現泰國生活風格；此外參觀者將可體驗多項活動與表演，包括作家見面會、泰國料理烹飪示範，以及泰拳表演。

今天記者會包括比利時、捷克、法國、印度、義大利等館的代表，分別介紹本屆書展重點。比利時館今年強調圖像敘事與漫畫創作的當代表現，並邀請安古蘭漫畫節大眾獎得主艾莉克斯．葛杭（Alix Garin）及插畫家諾依慕．菲法赫（Noemie Favart）來台。

捷克館聚焦當代捷克兒童與青少年書籍，由策展人吉特卡．奈斯波羅娃（Jitka Nesporova）精選近10年最具代表性的60本書籍，並邀請插畫家妮可拉．洛戈索娃（Nikola Logosova），帶領民眾參與夜光繪本與長卷共創親子工作坊。

法國館則關注各年齡層與閱讀面向的多元面貌，邀請插畫家瑪嘉莉．呂榭（Magali Le Huche）舉辦繪畫示範與互動工作坊；哲學家丹尼爾．安德勒（DanielAndler）探討人工智慧對思考與社會的影響；作家蕾貝卡．瓦瑟曼（Rebecca Vaissermann）分享以台灣為靈感的小說創作，探討文學、地緣政治與跨文化創作的連結。

