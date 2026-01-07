強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今50人OHCA已39死

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
氣象署今天發布低溫特報，台南市為黃色燈號，防10度以下氣溫發生。記者林澔一／攝影
氣象署今天發布低溫特報，台南市為黃色燈號，防10度以下氣溫發生。記者林澔一／攝影

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣市為黃色燈號，台南市注意攝氏10度以下低溫；台南市消防局統計，從元旦迄今已有50人到院前失去呼吸心跳（OHCA），並有39人死亡

消防局指出，從1月1日迄今日，送醫到院前失去呼吸心跳OHCA案件（無法判定是否因天氣寒冷造成，尚須評估本身病史），1日有3女、8男，年齡分布在30歲至90歲，5件送醫，6件因已明顯死亡未送醫；2日3女、4男，年齡分布在40至100歲，2件送醫，5件已死亡未送醫。

3日4女、3男，年齡分布在50歲至90歲，2件送醫，5件已死亡未送醫；4日2女、7男，年齡分布在31至100歲，3件送醫，6件已死亡未送醫；5日4女、4男，年齡分布在40歲至86歲，1件送醫，7件已死亡未送醫；6日3女、5男，年齡分布30歲至93歲，4件送醫，4件已死亡未送醫。

7日3女、7男，年齡分布50歲至100歲，4件送醫，6件已死亡未送醫，1日至今日總計有50人送醫，分別為22女、38男，其中有39人在消防隊員到場時已明顯死亡，死亡最多在5日共7死；消防局說明，寒流至台南市約是在本月4日，此數據雖然是否與天冷相關，尚無法證實。

氣象署今天發布低溫特報，橙色燈號地區（6度以下）為金門縣、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣；黃色燈號為基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，防10度以下氣溫發生。

消防局提醒，天冷應避免劇烈活動，民眾應注意保暖並留意家中長者或慢性病患者身體狀況；天冷心臟負擔增加，容易誘發心血管疾病，增加心臟病、中風與猝死風險，要注意血壓升高，特別是在清晨、夜晚或溫差大時。若有胸悶、胸痛、頭暈、呼吸不順、突然不穩等狀況，應立即撥打119。

