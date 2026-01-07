北車B3層改造亮相 調整指標引導旅客快速尋路

繼北捷中山站後，台灣設計研究院再與北捷合作改造全台旅運量最高的「捷運台北車站B3層」，從空間到指引皆重新規劃，針對旅客容易迷失方位的部分，更重新調整指標箭頭方向。

台灣設計研究院今天發布新聞稿表示，不同於以往的車站局部改善，此次改造涵蓋空間配置、指標引導、商業機能佈局；天花板、燈具、地坪、牆面做全面性的更新。

在改造前，團隊進行調查研究發現，改造地點問題包含光線昏暗、詢問處空間不足、車站儲藏空間不足、商業攤位零星分布等，整體服務機能分散。而受限於基地的先天條件，站體內圓柱密集且粗壯，特別是在三鐵轉乘區，空間狹小卻承載全台最高的人流密度，旅客穿梭其間，常因柱體阻隔而容易迷失方向。

在調研過程中，許多旅客都向團隊指出「旅客經常不知道自己身處的位置」的狀況。如何透過指標、空間機能及設施的配置改善，來提升服務體驗並快速分流旅客，便是改造重點。

改造團隊以「將捷運提供的服務收納在盒子裡」為概念，運用圓弧形服務盒包覆部分圓柱，柔化車站多處邊角邊界，使空間動線更為流暢。整體照明也以溫潤色溫取代冷調光線，並嘗試透過走道上的線性連續燈帶，隱性引導旅客自然前行。

B3層是北捷旅運量最高的區域，如何快速且有效地分流旅客，也是此次改造核心任務。根據閘門人流數據顯示，轉乘區側（西側）的人流量是東側的2倍，因此重新調整西側轉乘區閘門進出配置，提升通行效率；東側走道則將閘門後移40公尺，整合商業廊帶，讓動線更順暢。

此外，團隊特別調整指標箭頭的方向與設置位置，讓旅客能以最直覺的方式辨識方向、快速尋路。台灣設計研究院表示，未來將持續關注交通場站公共服務，也將持續觀察旅客使用情形，為使用者形塑更舒適、便捷的乘車環境。