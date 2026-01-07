快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

小提琴新秀陶麥可、錢欣 獲選北市交「明日之星」

中央社／ 台北7日電

北市交響樂團「明日之星」甄選計畫結果揭曉，13歲的陶麥可及20歲的錢欣脫穎而出，11日將在中山堂音樂會中演出聖桑斯與普羅科菲夫的「小提琴協奏曲」，展現新世代音樂能量。

陶麥可現就讀英國曼紐因學校，長期接受國內外名師指導，近年在全國學生音樂比賽與多項重要賽事中表現亮眼。這次獲選為TSO「明日之星」，陶麥可說：「能以TSO『明日之星』得獎者的身分和大家分享這份喜悅，對我來說是一份榮耀。」

陶麥可表示，謝謝爸媽一直鼓勵，陪他練琴，「也感謝老師們給予我專業的指導與建議。」陶麥可說，這個來自台北市立交響樂團的獎項，帶給他很大的肯定與信心，接下來會繼續努力。

錢欣現就讀新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，曾於全國學生音樂比賽連續在國中、高中音樂班組別奪得特優第1名。錢欣表示，很榮幸能參與「明日之星」優勝者音樂會，並與台北市立交響樂團合作演出，「感謝北市交的肯定、師長們的悉心指導，這次演出機會是夢寐以求，更是鼓勵與成長的動力。」

根據北市交發布的新聞資料，為培育具潛力的青年音樂人才，樂團辦理「明日之星」甄選計畫至今第15屆，持續為年輕演奏家搭建與專業樂團合作的重要舞台。「明日之星」優勝者音樂會將由張佳韻指揮，免費索票。

音樂會 交響樂團 北市

延伸閱讀

北市汙水接管率高達83%剩「最難接管戶」 軟硬兼施才能達不可能任務

竹縣、北市同列財力第一級須自籌最高 縣府：縣款支出變多

蔣家軍佈局？北市前副發言人郭音蘭投入議員初選 打造更美好中正萬華

斥資逾30億！北市雙永國小校舍改建工程動土 預計2033年完工

相關新聞

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

冷氣團及輻射冷卻影響 8日17縣市低溫探10度

氣象署表示，今天至明晚受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，針對17縣市發布低溫特報，注意10度以下低溫；預估10日前夜晚清晨...

影／名店出包？菠菜藏「小蝸牛」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

暖手器、暖暖包易釀低溫燙傷 醫：勿連續用逾半小時

氣溫驟降，許多民眾會使用電子暖手器或暖暖包，醫師指這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡易釀低溫燙傷，建議使用幾分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。