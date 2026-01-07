小提琴新秀陶麥可、錢欣 獲選北市交「明日之星」
台北市立交響樂團「明日之星」甄選計畫結果揭曉，13歲的陶麥可及20歲的錢欣脫穎而出，11日將在中山堂音樂會中演出聖桑斯與普羅科菲夫的「小提琴協奏曲」，展現新世代音樂能量。
陶麥可現就讀英國曼紐因學校，長期接受國內外名師指導，近年在全國學生音樂比賽與多項重要賽事中表現亮眼。這次獲選為TSO「明日之星」，陶麥可說：「能以TSO『明日之星』得獎者的身分和大家分享這份喜悅，對我來說是一份榮耀。」
陶麥可表示，謝謝爸媽一直鼓勵，陪他練琴，「也感謝老師們給予我專業的指導與建議。」陶麥可說，這個來自台北市立交響樂團的獎項，帶給他很大的肯定與信心，接下來會繼續努力。
錢欣現就讀新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，曾於全國學生音樂比賽連續在國中、高中音樂班組別奪得特優第1名。錢欣表示，很榮幸能參與「明日之星」優勝者音樂會，並與台北市立交響樂團合作演出，「感謝北市交的肯定、師長們的悉心指導，這次演出機會是夢寐以求，更是鼓勵與成長的動力。」
根據北市交發布的新聞資料，為培育具潛力的青年音樂人才，樂團辦理「明日之星」甄選計畫至今第15屆，持續為年輕演奏家搭建與專業樂團合作的重要舞台。「明日之星」優勝者音樂會將由張佳韻指揮，免費索票。
