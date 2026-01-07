快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

暖手器、暖暖包易釀低溫燙傷 醫：勿連續用逾半小時

中央社／ 新北7日電
醫師提醒暖暖包長時間使用或貼著入睡，易釀低溫燙傷。示意圖／AI生成
醫師提醒暖暖包長時間使用或貼著入睡，易釀低溫燙傷。示意圖／AI生成

氣溫驟降，許多民眾會使用電子暖手器或暖暖包醫師指這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡易釀低溫燙傷，建議使用幾分鐘就應移開或更換位置，勿連續使用逾半小時。

天主教耕莘醫院指出，天氣寒冷時民眾人手一個電子暖手器或暖暖包，近期接獲數個案例，因長時間使用這類發熱產品，甚至放在身上取暖卻不小心睡著，導致手部、腹部或大腿等部位「低溫燙傷」。

耕莘醫院表示，電子暖手器屬持續性低溫熱源，表面溫度雖不高，但若長時間固定接觸同一部位，熱能持續累加，尤其在睡眠狀態下無法即時察覺不適，可能造成低溫燙傷。

低溫燙傷的初期症狀常為皮膚泛紅、溫熱，疼痛感不明顯易被忽略，但實際上可能已傷及皮下組織，嚴重時恐出現水泡、潰瘍，甚至引發感染。

耕莘醫院整形外科醫師李嘉駿接受記者電訪表示，暖暖包或電子暖手器等發熱產品，建議每使用幾分鐘就要有休息時間，勿連續使用超過半小時，且應避免直接貼在皮膚，可隔著衣物使用，並經常更換不同位置，別讓熱源持續接觸同一部位。

李嘉駿說，若民眾不慎低溫燙傷，可依「沖脫泡蓋送」步驟處理，先用冷水或冰水沖洗燙傷部位至少30分鐘，以低溫中和過高的熱量，再至急診或整形外科門診進行治療評估。

低溫 暖暖包 醫師

延伸閱讀

迴轉壽司店為何一律供應綠茶？不光襯托食物 而是「三贏策略」

高雄大社清晨大火 22歲男房間起火燒燙傷被救出…妻成焦屍

暖暖包怎麼用才不浪費？1招讓它熱更久用更久 不熱了還有3用途

想洗澡也出事…新北泰山男開瓦斯桶突氣爆 遭燙傷急送醫

相關新聞

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

冷氣團及輻射冷卻影響 8日17縣市低溫探10度

氣象署表示，今天至明晚受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，針對17縣市發布低溫特報，注意10度以下低溫；預估10日前夜晚清晨...

影／名店出包？菠菜藏「小蝸牛」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

暖手器、暖暖包易釀低溫燙傷 醫：勿連續用逾半小時

氣溫驟降，許多民眾會使用電子暖手器或暖暖包，醫師指這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡易釀低溫燙傷，建議使用幾分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。