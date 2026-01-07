冷氣團及輻射冷卻影響 8日17縣市低溫探10度

快訊

中央社／ 台北7日電
氣象署表示，今天至明晚受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，針對17縣市發布低溫特報，注意10度以下低溫。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

氣象署表示，今天至明晚受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，針對17縣市發布低溫特報，注意10度以下低溫；預估10日前夜晚清晨氣溫偏低，10日晚間至12日清晨有另一波冷氣團接力，12日白天起逐漸回溫。

中央氣象署今天下午更新低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有攝氏10度以下氣溫發生機會。今天下午至明晚，北部及東北部局部地區防持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）。

低溫橙燈地區為新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣；低溫黃燈為基隆市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、金門縣，有局部10度以下氣溫發生機會。

氣象署預報員賴欣國告訴中央社記者，明天起至10日的夜晚清晨氣溫持續偏低，西半部普遍為10至13度、花東14至16度，各空曠地區因輻射冷卻影響，可能出現10度以下低溫。

賴欣國指出，冷氣團預估9、10日略為減弱，但僅白天高溫稍回升。北部明天白天高溫約15度，9、10日約18至20度；中南部明天高溫約18至20度，9、10日約20至22度。

賴欣國提到，10日晚間至12日清晨有另一波大陸冷氣團南下、影響，各地夜晚清晨低溫約13至15度；高溫部分主要在北部略為下降至16到18度，中南部氣溫變化不大。這兩波冷氣團都偏乾冷，西半部日夜溫差大，要留意保暖。

降雨方面，賴欣國表示，明天基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫雨，桃園以北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨；9、10日各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

賴欣國表示，10日晚間起另一波大陸冷氣團南下，水氣略增，10至12日基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。12日白天冷氣團減弱，各地又轉為多雲到晴的天氣型態。

賴欣國指出，目前觀察12日白天冷氣團減弱後，13至16日暫時會有一段空檔沒有新的冷空氣遞補，且水氣偏少，各地有機會見到陽光；然而夜晚清晨仍有輻射冷卻影響、感受偏冷，西半部日夜溫差大。

