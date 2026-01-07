被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕
有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫師今PO圖文自爆：「醫院內鬥真可怕」，還PO出LINE對話「台中也是spine（開脊椎）要做主任嗎？你們這些開腦的好弱」，認為是最直白評論，並暗指與院內主任位置之爭有關，網友稱「醫療崩壞，始于內耗」，也有支持者喊加油。
CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，其中廖姓醫師在去年底遭台中榮總內部檢舉，放任廠商上手術台執刀進行內視鏡手術，更指他遭檢舉後短時間內不敢再讓廠商上table，改由自己執刀，卻疑似因技術生疏，不慎用壞廠商器材。
對於廖姓醫師被檢舉一案，台中榮總回應，經查院內沒有讓廠商從事任何醫療行為，至於該名醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案已經由政風室與人事室完成調查，目前移送考績會審議中，預計下周將會有結果出爐；台中榮總副院長李政鴻今天表示，目前只接獲一件檢舉案，仍在調查審議中。
廖姓醫師在台中榮總官網的醫師自介欄中，專攻腦部腫瘤、脊椎退化手術、脊椎腫瘤與脊椎外傷，並在2018年參與「神經外科青年醫生手術技能大賽」，以「左顳葉內側腫瘤」手術案例，擊敗全球各路好手，獲得膠質瘤組冠軍。
廖姓醫師上月底被醫院內部檢舉後，曾在臉書PO文指，「有人投訴老廖違反醫療倫理和醫院規範，院方將老廖送至人評會懲處。老廖是個窮凶惡極、不顧患者的醫師，千萬不要來找老廖醫治哦！」
今天廖姓醫師遭爆料後，他在臉書自爆：「醫院內鬥真可怕」等，引起網友熱議，有網友認為，「在演八點檔連續劇，職場到處都是內鬥」，也有人認為「醫療崩壞，始于內耗」，也有支持者喊「看完新聞只覺得還是相信廖醫師」，為廖姓醫師加油打氣。
