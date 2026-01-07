改編恐怖國片 「咒的多重宇宙」沉浸式體驗夜訪山林

恐怖國片「咒」上映3年後，將以大型沉浸式實體活動形式登場，「咒的多重宇宙」以電影為基礎，轉化為可被行走、聆聽與參與的夜間場域，邀影迷從銀幕走進現場，親身踏入「咒」的世界。

故事工廠導演黃致凱表示，「咒的多重宇宙」將是台灣首度在戶外山林中打造的沉浸式恐怖電影音樂會，「觀眾在觀看影像、聆聽音樂的同時，角色、儀式與詛咒事件會直接發生在身邊，距離近到令人頭皮發麻。」黃致凱形容，整體設計像是一場「集體催眠」，要讓觀眾不知不覺被捲入其中。

根據故事工廠發布的新聞資料，活動結合LIVE電影音樂會、沉浸式演出、互動體驗、派對與自由探索，觀眾不再只是觀看故事，而是成為其中的一部分。隨著聲響與視覺，「咒」的恐怖感層層放大，發展成一場結構完整、處處藏「驚」的夜間沉浸式體驗。

黃致凱分享，活動中備受關注的「與咒同行」互動體驗，提供兩條路線供觀眾選擇。偏好密閉、壓迫感恐怖的，可選擇密室型體驗「朵朵的召喚」；喜歡戶外探索與環境氛圍的，則可挑戰「破鬼特攻隊」，「觀眾不需要過度分析，只要跟著體驗前進，就會自然走進詛咒、嘗試破除它。」

這次LIVE電影音樂會由金馬獎最佳原創電影音樂獎入圍、最佳音效獎得主李銘杰親自操刀，李銘杰表示「咒的多重宇宙」與傳統電影音樂會不同，這次不只是重現原版配樂，而是加入弦樂、打擊樂、嗩吶等現場樂手編制，並結合山林場域的自然環境聲響，形成包覆式的聲音體驗。

李銘杰透露，現場將有樂手和真人演員共同重現場景，陳家莊神秘遊行隊伍也會出現，讓現實世界與影像畫面交織。

「咒的多重宇宙」將於3月12日至14日、3月20日至21日、3月27日至28日推出，地點在台北市信義區微遠虎山。