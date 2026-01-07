影／名店出包？ 菠菜藏「小蝸」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關　　

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
圖／取自爆料公社公開版
圖／取自爆料公社公開版

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊附著疑似一坨泥土，質疑價格不菲、菜還洗不乾淨，直呼「比人家貴、食安也不怎樣」。鼎泰豐回應，蔬菜食材皆依內部標準流程進行多次清洗，若個案中確有疏失，將再強化前處理與品質控管機制，避免類似情形發生。

貼文在社群上延燒，網友留言正反意見交鋒，有人調侃「這是新菜單，叫菠菜浮蝸牛」、「不吃牛要早講啊」，也有人直言難以接受，「給了錢卻吃到蝸牛，真的不行」、「好噁，完全無法接受」。

部分網友認為農產品難免有狀況，留言表示「蝸牛用水沖不掉，要用手挑」、「代表沒有噴農藥」，甚至打趣說「加量不加價」。不過也有消費者強調名店標準，「路邊熱炒就算了，鼎泰豐一定要回去反應」、「相信鼎泰豐自己都無法接受」另有人直言「名店貴的不是菜，是招牌和服務」。

高市衛生局今天接獲反映後，已派員前往現場稽查，現場檢視待烹煮菠菜，未發現蝸牛或其他異物，業者表示未接獲消費者正式反映，後續會加強員工於食材前處理階段的清洗與異物檢視。

衛生局強調，業者販售食品須符合食品安全衛生管理法相關規定，不得含有肉眼可見的異物、蟲體或寄生蟲等，此次查察結果顯示，現場作業環境尚符規定，並已完成食品業者登錄及投保產品責任險，另有定期委託合格廠商進行病媒防治，也要求業者持續落實自主管理，確保消費者食用安全。

高市衛生局今天派員到鼎泰豐高雄店稽查食安。圖／衛生局提供
高市衛生局今天派員到鼎泰豐高雄店稽查食安。圖／衛生局提供
高市衛生局今天派員到鼎泰豐高雄店稽查食安。圖／衛生局提供
高市衛生局今天派員到鼎泰豐高雄店稽查食安。圖／衛生局提供
民眾上網爆料在鼎泰豐高雄店外帶炒波菜驚見小蝸牛。圖／取自爆料公社公開版
民眾上網爆料在鼎泰豐高雄店外帶炒波菜驚見小蝸牛。圖／取自爆料公社公開版

