北美館揭年度亮點展覽 10月推坂本龍一回顧展
北美館今天預告2026年度亮點展覽，其中10月登場的「坂本龍一｜觀音．聽時」展，將以大型裝置展示坂本龍一與多名藝術家的長期合作，另有「超現實主義」展將展出達利作品。
台北市立美術館館長駱麗真、副館長許元齡今天向媒體分享2026年度計畫，許元齡說，「坂本龍一｜觀音．聽時」展將回顧坂本龍一在2000年後的開創性實驗，他長期專注探索「裝置音樂」，期望觀眾透過展覽了解音樂如何在空間中被看見與感知，感受到坂本龍一的貢獻。
「坂本龍一｜觀音．聽時」展將於10月登場，包含7件大型裝置作品，並精選相關檔案資料，展示坂本龍一與高谷史郎、韋拉斯塔古（ApichatpongWeerasethakul）、真鍋大度等藝術家的合作。
亮點國際合作展包括將於4月登場的「超現實主義：對話中的世界」展，由德國圖賓根文化交流協會策劃，梳理超現實主義的發展脈絡及其橫跨百年的深遠迴響，展件涵蓋達利（Salvador Dalí）、大衛林區（David Lynch）等重量級超現實主義藝術家之作，包含繪畫、裝置、攝影、電影等共約120餘件展品。
此外，9月將有台灣已故藝術家王雅慧（1973-2023）回顧展，由北美館策展人雷逸婷、林宣君共同策劃。王雅慧曾於2002年獲台北美術獎、2005年獲國巨科技藝術獎，展覽精選其各階段代表作，展出錄像裝置、機械動力雕塑、攝影，連同習作，創作筆記、素描手稿、紀錄影片等。
北美館去年獲藝術家家屬及藏家捐贈作品共84件，包括洪瑞麟、張炳堂、侯錦郎、賴純純、袁廣鳴等藝術家的油彩、素描、錄像等。許元齡提到，入藏展品包含張炳堂少數以人類群像為主題的作品「孩子們」，畫作中有「我不隨地吐痰」標語，有趣地呈現50年代生活場景。
此外，北美館預告，將出版「當代文本：技術」專書，過去「當代文本選集」出版計畫已陸續推出「當代文本：展演」、「當代文本：檔案」，為當代藝術的實踐與理論建立橋梁，今年出版書籍將收錄8篇發表於1810年至1996年間的經典著述並重新編譯。
