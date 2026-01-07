快訊

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

銀行跨行轉帳手續費12年未動 金管會主委鬆口有望調降

北美館揭年度亮點展覽 10月推坂本龍一回顧展

中央社／ 台北7日電

北美館今天預告2026年度亮點展覽，其中10月登場的「坂本龍一｜觀音．聽時」展，將以大型裝置展示坂本龍一與多名藝術家的長期合作，另有「超現實主義」展將展出達利作品。

台北市立美術館館長駱麗真、副館長許元齡今天向媒體分享2026年度計畫，許元齡說，「坂本龍一｜觀音．聽時」展將回顧坂本龍一在2000年後的開創性實驗，他長期專注探索「裝置音樂」，期望觀眾透過展覽了解音樂如何在空間中被看見與感知，感受到坂本龍一的貢獻。

「坂本龍一｜觀音．聽時」展將於10月登場，包含7件大型裝置作品，並精選相關檔案資料，展示坂本龍一與高谷史郎、韋拉斯塔古（ApichatpongWeerasethakul）、真鍋大度等藝術家的合作。

亮點國際合作展包括將於4月登場的「超現實主義：對話中的世界」展，由德國圖賓根文化交流協會策劃，梳理超現實主義的發展脈絡及其橫跨百年的深遠迴響，展件涵蓋達利（Salvador Dalí）、大衛林區（David Lynch）等重量級超現實主義藝術家之作，包含繪畫、裝置、攝影、電影等共約120餘件展品。

此外，9月將有台灣已故藝術家王雅慧（1973-2023）回顧展，由北美館策展人雷逸婷、林宣君共同策劃。王雅慧曾於2002年獲台北美術獎、2005年獲國巨科技藝術獎，展覽精選其各階段代表作，展出錄像裝置、機械動力雕塑、攝影，連同習作，創作筆記、素描手稿、紀錄影片等。

北美館去年獲藝術家家屬及藏家捐贈作品共84件，包括洪瑞麟、張炳堂、侯錦郎、賴純純、袁廣鳴等藝術家的油彩、素描、錄像等。許元齡提到，入藏展品包含張炳堂少數以人類群像為主題的作品「孩子們」，畫作中有「我不隨地吐痰」標語，有趣地呈現50年代生活場景。

此外，北美館預告，將出版「當代文本：技術」專書，過去「當代文本選集」出版計畫已陸續推出「當代文本：展演」、「當代文本：檔案」，為當代藝術的實踐與理論建立橋梁，今年出版書籍將收錄8篇發表於1810年至1996年間的經典著述並重新編譯。

藝術家 美術館

延伸閱讀

影／等了4年首度亮相！台鐵集集線今復駛 民眾搶拍彩繪列車

疑閃避動物釀禍！觀音小客車慘撞路邊3車 右車頭全毀

花器主題展現柴燒之美 北海岸藝術家聯展淡水登場

Valentino對比混搭再跨界 攜手數位藝術家AI生成奇幻影像

相關新聞

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

冷氣團及輻射冷卻影響 8日17縣市低溫探10度

氣象署表示，今天至明晚受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，針對17縣市發布低溫特報，注意10度以下低溫；預估10日前夜晚清晨...

影／名店出包？菠菜藏「小蝸牛」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

暖手器、暖暖包易釀低溫燙傷 醫：勿連續用逾半小時

氣溫驟降，許多民眾會使用電子暖手器或暖暖包，醫師指這類產品表面溫度不高，但長時間使用或貼著入睡易釀低溫燙傷，建議使用幾分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。