送年菜給獨老到日常關懷 景氣不順基金會募款難

中央社／ 台北7日電

76歲高伯伯獨居多年，因病難外出，幸有老五老基金會送現煮年菜，讓他決心好好活著，盼來年再吃年菜。全年服務的基金會表示，受關稅、景氣等影響，目前經費募款僅達標2成。

高齡76歲的高承伯（化名）獨居多年，近年因病受限，外出次數大幅減少。去年年節，老五老基金會送上現煮年菜，阿伯感動哽咽，「我要好好活著，下次還要吃年菜」。基金會除持續提供營養餐食、陪同就醫與關懷訪視，陪伴阿伯走過艱難療程。

77歲的寶珠姐（化名）則因意外截肢，須仰賴輪椅行動，日常生活有許多不便。老五老基金會透過居家服務、陪同就醫、陪同購物、「幸福年菜」及陪伴外出活動，讓她生活中仍保有被支持、被陪伴的力量。

有一年恰逢寶珠姐的農曆生日，基金會為她準備豬腳麵線慶生，她笑著說，「有人記得、有人陪我過年、過生日，就覺得心裡很溫暖」。

老五老基金會自2005年啟動年節獨居長輩陪伴行動，從年菜出發，逐步發展至涵蓋送餐、陪同就醫、居家修繕、陪同購物與日常關懷的全年服務體系。

老五老基金會表示，服務對象多為高齡、疾病纏身、行動不便的獨居長輩，往往無法自行外出採買、就醫或準備年節所需。基金會透過社工與志工長期陪伴，並發展巡迴物資車、現煮年菜配送與關懷服務，讓長輩在生活中保有選擇權與尊嚴。

然而，在物價與各項成本持續上升的壓力下，服務經費正面臨嚴峻挑戰。老五老基金會透過新聞稿表示，明年度預計服務2540名獨居及弱勢長輩，目前整體服務經費募款僅達2成，尚有約新台幣700萬元缺口。

老五老基金會告訴中央社記者，影響今年捐款狀況的因素，包括近年資安議題影響，民眾較不信任線上或電子捐款管道，加上線上募款單位越來越多，受到稀釋；大額捐款部分，則因景氣及關稅影響，有下降狀況。此外，以往過年前是捐款較踴躍的時節，今年過年時間較晚，因此尚未見年前捐款潮。

老五老基金會表示，除年節期間的「幸福年菜」外，仍包含長輩定期營養物資補充、居家修繕、陪伴圓夢計畫等全年關懷服務，皆仰賴社會各界持續支持。基金會邀請社會大眾、企業夥伴與愛心民眾捐款支持，讓陪伴不中斷。

