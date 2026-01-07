推動捕獲治療惡性腫瘤、微創阿基里斯腱縫合術 獲國家生技醫療品質獎

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。以個別醫院醫療團隊通過數量計數，本年度國軍醫療體系有26個項目通過，數量最多；數量第二則是高醫醫療體系通過17項認證；數量第三為北榮體系通過16項；第四為慈濟醫療體系通過15項，至於高榮體系與馬偕醫療體系則各自以14項並列第五。

SNQ 國家品質標章總召集人陳維昭表示，今年獲獎團隊共參與5項國際治療指引、3項臨床證據影響國際準則，並有3項成果獲世界衛生組織等國際機構採用並納入醫學教科書，實質以台灣經驗，影響全球醫療照護模式。

會中宣布SNQ將籌組「國際認證委員會」，指出過去28年以來，SNQ在醫療服務領域累積了超過3500項申請，其中更有40組團隊達到國際領先、96組團隊引領亞太進展。下一階段的兩大核心任務，一是讓國際認識並採認這套台灣原創的品質制度，深化與國際評比機構的合作、推動制度對接；二是搭建台灣醫療的國際平台，將SNQ選出的優秀成果與數據進行系統化呈現，讓國際組織可以一站總覽台灣各醫院的臨床成果、客觀指標與國際定位。

獲銀獎的團隊，其中北榮針對2年內復發率幾近100％的惡性腦瘤，推動硼中子捕獲治療（BNCT），吸引14國病患跨海求醫，論文獲得國際原子能總署（IAEA）BNCT 指引引用。台北慈濟醫院研發全球首創以超音波導引方式結合創新器械，進行微創阿基里斯腱斷裂縫合手術，將傷口縮至全球最小的0.8公分、併發症降至0.9%、成功率達99%。以上兩個團隊皆獲得本屆銀獎。

銅獎團隊則有林口長庚結合「清醒開顱」與獨創「聚焦超音波」技術，突破血腦屏障，腦瘤患者中位存活期延長1.5倍。北榮以複雜腎癌「切除邊緣100%乾淨」世界第一紀錄，達文西腎臟切除手術量全國第一，5年存活率高達 98.6%。

高雄長庚則推動微創器官保留，導入消融技術，改變傳統甲狀腺、腮腺與副甲狀腺的手術方式，免切除器官、不必終身服藥，也將顏面神經麻痺與聲帶受損風險降至0％。北榮用AI腦影像分析技術，將精神疾病轉化為「客觀可視化」數據，準確率達 91.7%。