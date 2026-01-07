快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

聽新聞
0:00 / 0:00

推動捕獲治療惡性腫瘤、微創阿基里斯腱縫合術 獲國家生技醫療品質獎

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。記者翁唯真／攝影
第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。記者翁唯真／攝影

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，更在激烈評選中誕生6銀、12銅的頂尖團隊。以個別醫院醫療團隊通過數量計數，本年度國軍醫療體系有26個項目通過，數量最多；數量第二則是高醫醫療體系通過17項認證；數量第三為北榮體系通過16項；第四為慈濟醫療體系通過15項，至於高榮體系與馬偕醫療體系則各自以14項並列第五。

SNQ 國家品質標章總召集人陳維昭表示，今年獲獎團隊共參與5項國際治療指引、3項臨床證據影響國際準則，並有3項成果獲世界衛生組織等國際機構採用並納入醫學教科書，實質以台灣經驗，影響全球醫療照護模式。

會中宣布SNQ將籌組「國際認證委員會」，指出過去28年以來，SNQ在醫療服務領域累積了超過3500項申請，其中更有40組團隊達到國際領先、96組團隊引領亞太進展。下一階段的兩大核心任務，一是讓國際認識並採認這套台灣原創的品質制度，深化與國際評比機構的合作、推動制度對接；二是搭建台灣醫療的國際平台，將SNQ選出的優秀成果與數據進行系統化呈現，讓國際組織可以一站總覽台灣各醫院的臨床成果、客觀指標與國際定位。

獲銀獎的團隊，其中北榮針對2年內復發率幾近100％的惡性腦瘤，推動硼中子捕獲治療（BNCT），吸引14國病患跨海求醫，論文獲得國際原子能總署（IAEA）BNCT 指引引用。台北慈濟醫院研發全球首創以超音波導引方式結合創新器械，進行微創阿基里斯腱斷裂縫合手術，將傷口縮至全球最小的0.8公分、併發症降至0.9%、成功率達99%。以上兩個團隊皆獲得本屆銀獎。

銅獎團隊則有林口長庚結合「清醒開顱」與獨創「聚焦超音波」技術，突破血腦屏障，腦瘤患者中位存活期延長1.5倍。北榮以複雜腎癌「切除邊緣100%乾淨」世界第一紀錄，達文西腎臟切除手術量全國第一，5年存活率高達 98.6%。

高雄長庚則推動微創器官保留，導入消融技術，改變傳統甲狀腺、腮腺與副甲狀腺的手術方式，免切除器官、不必終身服藥，也將顏面神經麻痺與聲帶受損風險降至0％。北榮用AI腦影像分析技術，將精神疾病轉化為「客觀可視化」數據，準確率達 91.7%。

團隊 手術 臨床

延伸閱讀

51分鐘CPR成功搶命 彰基全人照護讓心衰竭病患重拾生活

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

8旬翁麻醉風險高 微創拉開術助解攝護腺肥大困擾

凱基金永續 力挺地方創生

相關新聞

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

影／名店出包？ 菠菜藏「小蝸」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關　　

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

推動捕獲治療惡性腫瘤、微創阿基里斯腱縫合術 獲國家生技醫療品質獎

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。