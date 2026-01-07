快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影
中山附醫法醫科主任高大成。記者趙容萱／攝影

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的中山附醫法醫科主任高大成分析，現在醫師法等罰很重，也攸關醫師名譽、執業生涯，況且廠商也沒有能力「代刀」，根本不可能讓廠商「代刀」；從影片看來，該名廠商是站在刀助的後方探頭，「連手都伸不進來，怎麼開刀？」看起來不像「代刀」。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總今早發布新聞稿表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

衛生局說明，衛生局今接獲訊息後，立即派員前往稽查，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。

高大成說，他有外科、婦產科共4年的執刀經驗，一般來說，有新的手術器械或儀器，廠商會在針對儀器影像、器械使用等在手術房內教主刀醫師，例如提醒主刀醫師儀器成像是倒像，或建議使用哪一個器械等。

高大成指出，重點是現在醫師法等罰很重，也攸關醫師名譽、執業生涯，主刀醫師一定會親自針對重要的部分執刀，「醫師不可能放著名聲不要，萬一出事，醫師要負全責」，所以不可能找人代刀，況且廠商也沒有能力「代刀」；其他如傷口縫合等，有可能會交由一旁的刀助（助手醫師），這是刀助練刀好機會，爭相搶著爭取縫合，根本不會讓廠商代刀縫合。

「他（廠商）連摸都摸不到！」高大成說明，從爆料的影片看來，廠商站的位置是在主刀醫師對面刀助的後方，廠商站的位置若是刀助側身到一旁，是可以探頭進來目視到手術過程，但碰不到手術的器械；一般來說，廠商為避免碰觸到手術中使用的器械，都是背著手再往前探頭來看；從影片看來，該名廠商是站在刀助的後方探頭，「連手都伸不進來，怎麼開刀？」看起來不可能代刀。

醫師 手術 台中榮總

延伸閱讀

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

8旬翁麻醉風險高 微創拉開術助解攝護腺肥大困擾

中榮爆非醫師執行手術…衛福部長石崇良喊「不可思議」 恐重新評鑑中榮

中榮被爆無照廠商執刀 衛福部：將移送檢調偵辦

相關新聞

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

影／名店出包？ 菠菜藏「小蝸」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關　　

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

推動捕獲治療惡性腫瘤、微創阿基里斯腱縫合術 獲國家生技醫療品質獎

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。