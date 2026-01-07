影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的中山附醫法醫科主任高大成分析，現在醫師法等罰很重，也攸關醫師名譽、執業生涯，況且廠商也沒有能力「代刀」，根本不可能讓廠商「代刀」；從影片看來，該名廠商是站在刀助的後方探頭，「連手都伸不進來，怎麼開刀？」看起來不像「代刀」。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總今早發布新聞稿表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

衛生局說明，衛生局今接獲訊息後，立即派員前往稽查，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。

高大成說，他有外科、婦產科共4年的執刀經驗，一般來說，有新的手術器械或儀器，廠商會在針對儀器影像、器械使用等在手術房內教主刀醫師，例如提醒主刀醫師儀器成像是倒像，或建議使用哪一個器械等。

高大成指出，重點是現在醫師法等罰很重，也攸關醫師名譽、執業生涯，主刀醫師一定會親自針對重要的部分執刀，「醫師不可能放著名聲不要，萬一出事，醫師要負全責」，所以不可能找人代刀，況且廠商也沒有能力「代刀」；其他如傷口縫合等，有可能會交由一旁的刀助（助手醫師），這是刀助練刀好機會，爭相搶著爭取縫合，根本不會讓廠商代刀縫合。

「他（廠商）連摸都摸不到！」高大成說明，從爆料的影片看來，廠商站的位置是在主刀醫師對面刀助的後方，廠商站的位置若是刀助側身到一旁，是可以探頭進來目視到手術過程，但碰不到手術的器械；一般來說，廠商為避免碰觸到手術中使用的器械，都是背著手再往前探頭來看；從影片看來，該名廠商是站在刀助的後方探頭，「連手都伸不進來，怎麼開刀？」看起來不可能代刀。