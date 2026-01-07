出國旅遊目的地 大阪釜山受歡迎、紐澳搜尋增
據觀光署統計，114年1到11月國人海外旅遊首選日本。旅遊業者今天公布，114年海外旅遊最熱門目的地為大阪，其次為釜山、沖繩。另有業者指出，團體旅遊搜尋量以紐澳增加最多。
根據交通部觀光署統計，114年1到11月台灣旅客出國人次高達1738萬239人次，較113年成長11.96%；前3名旅遊目的地為日本、中國及韓國。
旅遊業者KKday今天公布114年最熱門旅遊目的地，排名首位為大阪，其次是釜山，第3名為沖繩，第4至10名依序為東京、北海道、京都、首爾、香港、澳門、曼谷。
至於竄升最快的新興旅遊城市，KKday表示，前5名為清邁、新加坡、濟州島、峴港、富國島。
KKday說，前5大熱銷商品類別，分別為樂園景區票券、各國網卡、交通接駁＆城市通行證、各類一日半日遊、日韓＆東南亞機票。
分析全年銷售數據，KKday說，台灣民眾赴海外旅遊的喜好出現3大變化，包含短天數快閃遊及長天數深度遊都要；日本二、三線城市大旺，去年業績成長超過30%；各類深度旅遊體驗穩健成長，具備在地文化特性、個性遊的商品最受青睞。
KKday說，從全站網卡銷售數據來看，超過35%台灣旅客曾於去年分別進行至少1次的3天海外快閃遊、超過7天的海外深度遊，更有超過20%的旅客全年出國4次以上，凸顯民眾對於海外高頻率旅遊的渴求。
另外，雄獅旅遊指出，去年團體旅遊搜尋量，以紐澳地區增加2.5倍最多，推測台灣客群偏好轉變為「長天數、慢旅行、深主題」。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言