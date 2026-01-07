快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

聽新聞
0:00 / 0:00

李白精通外語「醉草嚇蠻書」？傳管學會研究：史書根本沒記載

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者賴御文報導
圖為大陸安徽太白祠。中新社
圖為大陸安徽太白祠。中新社

很多人都聽過「李白醉草嚇蠻書」這個故事，話說唐朝時玄宗皇帝在位，有番邦使者進獻國書，結果整個朝廷沒人看得懂，非常難堪，還好時常喝醉的大詩人李白不但看懂番邦外語，而且當場拿起毛筆就用外語寫下了具有威嚇效果的書面答覆，這才讓番邦使者知難而退，彰顯天朝之威。

這個故事流傳很廣，直到現在還有很多人欽佩李白會多國語言，甚至懷疑這是不是跟李白有外籍血統有關？還有人在討論這個番邦到底是在西域，現在的中亞一帶，或者是在東北，也就是所謂的渤海國。

但其實這個故事是假的，根據中華傳播管理學會的研究報告初稿，史書根本就沒有李白寫蠻書的相關記載。流傳最廣、最詳細的故事版本，來自於明朝後期的馮夢龍小說《警世通言》，其中第九卷的標題是「李謫仙醉草嚇蠻書」。

雖然「李白醉草嚇蠻書」的故事在明朝的小說才終於集大成，但其實相關的說法在唐朝就已經陸續出現。

唐朝時的李白崇拜者范傳正，就已經記載李白會寫外語的故事：「天寶初，召見金鑾殿，玄宗明皇帝降輦步迎，如見園、綺。論當世務，草答蕃書，辯如懸河，筆不停輟。」

范傳正出生的年代大概比李白晚了幾十年，考取進士，歷任重要官職，照理說他的記載應該還算可信。但是跟李白同年代的李陽冰，卻寫下了在關鍵處完全不同的故事：「天寶中，皇祖下詔，徵就金馬，降輦步迎，如見綺、皓。以七寶床賜食，御手調羹以飯之，謂曰：卿是布衣，名為朕知，非素蓄道義何以及此？置於金鑾殿，出入翰林，問以國政，潛草詔誥，人無知者。」根據李陽冰的說法，李白曾幫忙起草皇帝文書，但是根本沒有提到番邦或番書。

李陽冰年紀應該比李白略大，兩人互動頻繁，李白尊稱李陽冰族叔，還親自把詩文送請李陽冰幫忙整理成《草堂集》，李陽冰寫的序記載李白生平，包括前面那段文字，完全沒有提到李白曾因精通外語而為大唐彰顯國威的這段傳奇。

根據後人的研究，李白很小就在四川居住，甚至可能是在四川出生，從小「不讀非聖之書」，因此李白精通番邦語言或是任何外語的可能性不太大，更何況是故事中當時朝廷都沒人能看懂的罕見文字。

聚傳媒

李白

相關新聞

強烈冷氣團來襲台南冷颼颼 元旦迄今60人OHCA已39死

中央氣象署今天發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，今天清晨至晚間西半部、宜蘭、金門等17縣...

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，其中廖姓醫師還因此被內部檢舉。對此，被爆料的網紅廖姓醫...

冷氣團及輻射冷卻影響 8日17縣市低溫探10度

氣象署表示，今天至明晚受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，針對17縣市發布低溫特報，注意10度以下低溫；預估10日前夜晚清晨...

影／名店出包？菠菜藏「小蝸牛」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

李白精通外語「醉草嚇蠻書」？傳管學會研究：史書根本沒記載

很多人都聽過「李白醉草嚇蠻書」這個故事，話說唐朝時玄宗皇帝在位，有番邦使者進獻國書，結果整個朝廷沒人看得懂，非常難堪，還好時常喝醉的大詩人李白不但看懂番邦外語...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。