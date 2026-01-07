快訊

甭節食免運動？別因美容廣告上當 公平會籲業者切勿誇大不實

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
醫美示意照。圖／ingimage
醫美示意照。圖／ingimage

愛美是人的天性，業者透過網路媒體美麗文宣廣告下，讓民眾心動不已而趨之若鶩，業者常因誇大瘦身美容效果，而遭公平會處罰案件屢見不鮮。公平會分析近年常見的違規廣告用語中，以強調「穿戴上某商品幾天，腿部囤積的多餘脂肪分解為水」、「燃脂瘦」、「不用節食 不用運動」、「躺著滑手機就能瘦」、「走路30分鐘 就像跑步1小時」、「擴型乳房提升，豐潤堅挺」、「有效刺激淋巴循環」、「排毒」等效果為多，惟實際上並無醫學學理根據。

公平會調查發現，業者常聲稱廣告內容是參照境外業者、網站內容製作，銷售時並未一併修正，但是依《公平交易法》相關規定，購物網站經營者、供應商或賣家均為廣告主，在網站上提供瘦身美容商品或服務，如涉有廣告不實將構成違法，因此，特別呼籲相關業者應善盡廣告主責任，確保廣告表示之正確性、完整性與真實性，以避免觸法。

公平會強調，該會已針對瘦身美容的廣告內容訂有相關處理原則予以規範，倘業者廣告使用誇大、易引人錯誤的用語包含拔脂、消脂、溶脂、雕脂、燃燒脂肪、震碎脂肪、瓦解囤積脂肪、排毒等，或宣稱不須激烈運動，可輕鬆於短時間內快速達到減重、縮小腰圍、腹部、臀部、腿部尺寸、增高或豐胸等瘦身、塑身效果等，而無醫學學理或臨床試驗依據，將違反《公平交易法》第21條有關廣告不實的規定。

公平會也提醒民眾，衛生福利部針對瘦身美容業訂有瘦身美容業定型化契約應記載及不得記載事項，如有發生消費爭議，可循消費者保護途徑申訴。

為避免糾紛，公平會與衛生福利部通力合作，屬於誇大不實或引人錯誤而非涉療效的廣告，由公平會辦理；如涉及療效違反衛生主管法令規範者，將移送衛生福利部處理。年關將近，還是再提醒消費大眾留意廣告內容有無前述用語，慎選業者，讓自己過一個美麗的新年。

廣告不實 公平會

相關新聞

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

影／名店出包？ 菠菜藏「小蝸」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關　　

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

推動捕獲治療惡性腫瘤、微創阿基里斯腱縫合術 獲國家生技醫療品質獎

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，...

