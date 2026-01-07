快訊

F-16戰機開箱照曝光 回顧29年前空軍突破「邁入新篇章」

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

小心低溫誘發心因性休克 氣溫降1度死亡率升1.6%

中央社／ 台北7日電
研究顯示，氣溫每下降攝氏1度，心血管疾病發生率增1.2%，死亡率升1.6%。圖／聯合報資料照片
研究顯示，氣溫每下降攝氏1度，心血管疾病發生率增1.2%，死亡率升1.6%。圖／聯合報資料照片

心血管疾病死亡數集中在冬季，研究顯示，氣溫每下降攝氏1度，心血管疾病發生率增1.2%，死亡率升1.6%。醫師提醒，心因性休克是心臟疾病最危急狀況之一，勿忽視身體警訊、及早就醫。

中央氣象署發布低溫特報，今明兩天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機會。今天清晨至晚間，北部、東北部及金門局部地區注意持續10度左右或6度以下氣溫（橙色燈號）發生。

根據台北市衛生局資料，心血管疾病死亡人數集中於12月至2月，以急性心肌梗塞、心因性休克等最致命。心因性休克是最危急狀況之一，不少患者從胸悶、冒冷汗到血壓驟降，病程在短時間內急轉直下。國防部軍醫局長蔡建松今天透過新聞稿指出，心因性休克最需要「搶時間」。

蔡建松呼籲，冬季為心血管事件高風險時期，提醒民眾留意身體警訊，配合良好生活作息與健康管理。一旦出現呼吸困難、下肢水腫、全身無力等疑似心衰竭症狀，應儘速就醫評估，把握黃金治療時間，以降低重症發生風險。

三軍總醫院心臟內科主任蔡宗能引用研究，發現氣溫每下降1度，心血管疾病發生率增加1.2%，死亡率上升1.6%，低溫會導致血管收縮、血液濃稠度上升，進而增加心血管疾病發生風險。另有研究指出，若未及時啟動機械循環支持或介入治療，延誤時間越長，院內死亡率越高。

「心臟救回來，若其他器官已衰竭，仍無法真正康復。」三總心臟血管外科移植醫學部主任柯宏彥指出，近年國際醫界強調以團隊合作為核心的心因性休克治療模式，以三總成立Shock Team為例，跨科整合與制度化運作，幫助心臟重症患者在最短時間獲得最合適治療、把握黃金治療時機。

柯宏彥分享，曾收治1名大學生念書時突昏倒送三總，當時心臟功能已剩10%，透過Shock Team立即啟動「同時啟動」流程，經藥物治療及臨時機械循環支持穩定病情，觀察心臟功能未恢復，轉為使用長效型左心室輔助器，如今恢復良好，順利返回校園完成學業，生活功能與一般人無異。

柯宏彥指出，台灣心臟移植資源仍相當有限，每年僅約60至80顆心臟可供移植，卻有超過350名患者等待。隨著台灣邁入超高齡社會，對於末期心衰竭或重症心臟病患而言，及早評估長效型左心室輔助器的介入時機，有助在現行健保條件下維持器官功能與生活品質。

死亡率 心血管疾病 氣溫

延伸閱讀

51分鐘CPR成功搶命 彰基全人照護讓心衰竭病患重拾生活

高風險族群天冷想泡湯別怕 醫籲掌握這四要件

嘉義縣首例到院前TCP成功救援 民雄高救隊跟閻王搶人

氣溫驟降心肌梗塞變多年齡層下降 醫呼籲留意關鍵細節

相關新聞

影／台中榮總爆無照廠商「代刀」 高大成揪「2關鍵」喊：不可能

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，有4年執刀經驗的...

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

影／名店出包？ 菠菜藏「小蝸」 鼎泰豐致歉：將強化食材把關　　

名店也出包？有民眾在社群媒體發文，昨晚前往鼎泰豐高雄店外帶1份要價200多元的炒菠菜，返家打開餐盒後，驚見1隻小蝸，旁邊...

推動捕獲治療惡性腫瘤、微創阿基里斯腱縫合術 獲國家生技醫療品質獎

第28屆「國家生技醫療品質獎」暨「SNQ 國家品質標章」獲獎名單揭曉，本屆服務類認證項目不僅有290個團隊通過嚴格認證，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。