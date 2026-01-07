51分鐘CPR成功搶命 彰基全人照護讓心衰竭病患重拾生活

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
倪先生（左2）透過心衰竭團隊「全人照護」的中西醫治療，找回了生活品質，今天與團隊一同出席記者會。圖／彰基提供
倪先生（左2）透過心衰竭團隊「全人照護」的中西醫治療，找回了生活品質，今天與團隊一同出席記者會。圖／彰基提供

62歲的倪先生8年前因急性心肌梗塞導致心跳驟停，歷經長達51分鐘CPR搶救，並緊急使用葉克膜才從鬼門關前被拉回來，此後反覆進出醫院、數度接獲病危通知，最後在彰化基督教醫院心衰竭團隊中西醫長期「全人照護」治療下，找回生活品質，今天站在台前跟眾人分享人生。

彰基指出，倪先生在2021年因心衰竭急性惡化，心臟射出分率（EF）一度降至19%，合併心房顫動，後接受心房顫動電燒手術穩定心律，但仍長期受睡眠不佳、活動易喘困擾。經團隊評估並徵得同意後，導入中醫團隊進行中西醫整合照護。

倪先生今天分享治療的心路歷程，他說，接受3個月中醫藥調理後，睡眠與食慾逐漸改善，體重增加約2公斤，心臟射出分率穩定維持在約40%，讓他對長期病情控制更具信心。他也特別感謝彰基醫療團隊的專業照護與用心陪伴，讓中西醫合作治療發揮實質幫助，為病患帶來實際改善與希望。

彰基心臟科主任廖英傑醫師表示，彰基為中台灣重要醫學中心，長期收治來自彰化、雲林、南投及嘉義地區的急重症心臟病患，包括急性心肌梗塞、嚴重心律不整與重度心衰竭。心衰竭並非一次治療即可痊癒，而是需長期追蹤、精準用藥與跨團隊合作的慢性疾病，治療目標除延長生命，更重視病人生活品質。

心衰竭團隊負責人陳韋傑醫師指出，彰基依循國際治療指引，建立標準化心衰竭照護流程，並通過醫策會疾病照護品質認證，從急性期治療、藥物最佳化、心律控制，到出院後追蹤與衛教，皆由跨專業團隊共同執行，有效降低急性惡化與再住院風險。

中醫部副主任陳運泰醫師表示，中醫在心衰竭治療中，演的是優化治療效果的角色，以整體調理為輔助角色，協助改善疲勞、呼吸困難與體力下降等症狀，近年研究也顯示，在標準西醫治療基礎上加入中醫藥輔助，能降低心衰竭惡化住院或心血管死亡風險。

倪先生接受彰基中西醫整合治療3個月後，睡眠與食慾明顯改善，體重增加，心臟超射出分率穩定維持在約40%，讓他對長期病情控制更具信心。圖／彰基提供
倪先生接受彰基中西醫整合治療3個月後，睡眠與食慾明顯改善，體重增加，心臟超射出分率穩定維持在約40%，讓他對長期病情控制更具信心。圖／彰基提供

