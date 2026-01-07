人工生殖法修法 民團指代孕爭議高應脫鉤處理

中央社／ 台北7日電

立法院衛環委員會明天排審人工生殖法修正草案，台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體今天舉行記者會，呼籲具高度爭議性的代理孕母議題應脫鉤處理，先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。

台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣婦女團體全國聯合會今天上午在立法院舉行「單女女同可上路、代孕制度現難行」記者會，民進黨立委范雲、陳培瑜、吳思瑤、吳沛憶、林月琴、張雅琳、郭昱晴、黃捷等人到場支持。

台灣女人連線理事長林綠紅說明，人工生殖法突然排審讓大家都很錯愕，希望這次修法可以盡快適用於單身女性及女同志的伴侶，此次有5個版本有代孕專章，若併案恐增加諸多不確定性；代孕議題爭議不斷，目前版本僅用10條規範處理，不足以解決代孕這麼複雜的問題，呼籲朝野脫鉤，且這次修法先不予以處理。

林綠紅指出，民團有耳聞，人工生殖法將在明天審查，當天就會出委員會打包送協商、表決，此關係到人權議題且有許多複雜的條文，不能用打包協商方式讓人民無法監督，這犧牲的是弱勢女性的子宮權，女人不能被這樣換出去。

彩虹平權大平台副執行長翁鈺清提到，希望立委有專業嚴謹的精神跟態度，目前各版本規範的差異非常大，不同主體的制度、複雜度也不同；代孕制度涉及第三方身體使用，需要更嚴謹制度來保障關係人權益，目前版本多為空白授權，制度也不夠完善，希望能脫鉤處理，先行放寬單身女性及女同志配偶。

婦女新知基金會倡議部主任陳政隆強調，人工生殖法過去主要是為了幫助不孕夫妻捍衛傳宗接代的價值，今天政院版草案有機會往前邁進，讓過去保守的維繫父權傳統價值，能邁入捍衛女性生育自主。

陳政隆表示，民團對於法案有2點呼籲，首先，人工生殖子女最佳利益評估機制應具有利益迴避機制，且避免單身歧視，政院版應納入利益迴避機制。其次，是希望能跟代孕制度脫鉤，目前立委所提版本，條文不夠細緻、太多的空白授權，若今天立法者推行代孕制度，必須對制度框架與細節有更多的詳細說明，讓外界可以檢視、監督及評估制度的適切性，而非用草率方式強行通過。

