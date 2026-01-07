中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中榮爆醫材廠商入手術室執刀，北榮院長陳威明今受訪回應，北榮管理相當嚴格。記者翁唯真／攝影
中榮爆醫材廠商入手術室執刀，北榮院長陳威明今受訪回應，北榮管理相當嚴格。記者翁唯真／攝影

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管理嚴格，醫材廠商因對於設備、器材較為熟悉，要進入手術室是不能完全避免，但廠商頂多用雷射筆協助告知，且需經過院長同意，至於由業代上刀，這是絕對不可能發生在台北榮總。

台中榮總遭爆有三名醫師遭爆料放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少三年以上，粗估受影響至少180名病人。

陳威明今出席「SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎」頒獎典禮時，被問及中榮案。他指出，廠商進到手術室內其實是無可避免，因為醫療一直在創新，有新醫材引進台灣，廠商對醫療器材的使用，有時比醫師還熟悉。因此，當醫師在執行前幾台手術時，擔心拆錯器械或操作錯誤，會請廠商一同進入手術室內，在旁協助指導。

但依照北榮的要求，廠商跟進手術室，不只要院長同意，在手術室內最多只能用雷射筆，提醒醫師不要犯錯，絕對不可能代為動刀。

陳威明說，有廠商跟刀的手術，只占北榮所有手術的1%，當醫護團隊已經熟悉儀器、手術模式，廠商就不得再進入手術室內，「這一點北榮規定得相當嚴格」，且這項規定從他擔任副院長時，就已三令五申。

該規定有兩點，第一是廠商絕對不可以刷手上刀，如果刷手上刀被通報屬實，將給予執刀醫師最嚴厲的處分；第二是廠商要進入開刀房，皆需經過院長核可，他院醫師若至北榮進修需跟刀，也需要經過院長同意。

至於外傳有些小醫院會出現這樣的狀況，陳威明表示，比較小型的醫院是否有該情勢，他不願意評論，但國家級的醫學中心進手術房的規定都非常嚴格，他也相信中榮也採高規格管理，若查證屬實，相信中榮會依法處理。

