外籍旅客大增4成 基隆郵輪去年436艘次近百萬人次創歷史新高

基隆港務分公司統計，去年基隆港國際郵輪共計436艘次、99.3萬人次，人次創歷史新高，其中外籍旅客的部分，漲幅達41.3%，帶動整體旅客人次創新高。

2025年基隆港國際郵輪達99.3萬人次，較2024年之78.7萬人次大幅成長26.2%，較2019年歷史高峰94.6萬成長約4.9%，龐大的規模首要來自麗星郵輪的回歸，共帶來158艘次、31.2萬人次；其次地中海郵輪總計60艘次、26.9萬人次；歌詩達郵輪則以84艘次、22.9萬人次居第三位。

三家郵輪公司占超過81.6%，今年麗星郵輪、地中海郵輪皆有增加航班的規畫，基隆港郵輪漲勢仍可期。

外籍旅客的部分，去年以37.6萬人次破新高，漲幅達41.3%，帶動整體旅客人次創新高。主要歸功於掛靠港郵輪（旅客船進／船出）整體艘次較去年增加53艘次、人次增加約8.8萬人次。歌詩達莎倫娜號去年在基隆港運作共7趟韓國包船航程，搭載韓國旅客約3.1萬人次到北北基地區遊玩，帶動韓國旅客在整體外籍旅客占比。

去年外籍旅客國籍占比前四名分別為日本32.1%、美國16%、韓國11.4%及德國6.5%。外籍旅客中「船進機出/機進船出」之Fly-Cruise旅客共計6.1萬人次，較前高峰2018年的3.8萬人次大增58.9%，主要來自於挪威郵輪14艘次的母港航線，全船皆以外籍旅客為主。

港務公司致力國際行銷及爭取客戶，有階段性的成果。去年共計吸引19條前新船首航基隆港，其中更有4艘全台首見的郵輪品牌插旗基隆，分別為探險型之星凝郵輪、奢華型之三井海洋郵輪、首家韓國資本之頭源郵輪以及住宅郵輪。

整體看來，基隆港的郵輪除了量的成長外，也朝更多元化的方向邁進，有助於產業體質的健康發展及永續經營。

除了爭取航線，港務公司預計今年將捐贈經費供移民署於基隆港西岸旅客中心增設4道自動化證照查驗設施，併同既有設備共可提供8道自動化通關服務，提供更智慧及順暢的通關環境。

疫情前冬季多為郵輪淡季，疫後地中海郵輪、麗星郵輪紛紛增加冬季母港航班，考量基隆天候濕冷，今年將試辦在西岸旅客中心候船大廳的廁所洗手台導入高緯度國家較常見的溫水水龍頭。 地中海榮耀號（上）、探索星號（下） 雙輪靠泊基隆港 。圖／台灣港務公司基隆港務分公司提供