交部再送件開放僑外生任客運司機 勞動部：社會溝通仍未做足

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
全台客運駕駛仍缺逾2000名人力，交通部公路局擬開放僑外生留台從事客運駕駛工作，但也提高華語能力需達進階等級。聯合報系資料照
全台客運駕駛仍缺逾2000名人力，交通部公路局擬開放僑外生留台從事客運駕駛工作，但也提高華語能力需達進階等級。聯合報系資料照

客運駕駛也鬧人力荒，勞動部原於去年3月底預告修正法規，放寬讓畢業僑外生從事客運司機、貨車駕駛、醫院照護輔佐等6項中階技術工作，卻因外界疑慮暫緩。交通部公路總局今說已將修正意見提送勞動部，並提高語言能力門檻，勞動部官員證實已收到，但初步看來，社會溝通仍未做足。

衛福部、交通部、經濟部去年分別向勞動部申請開放讓僑外生從事醫院護佐、貨車駕駛、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員、隨車助理、倉儲理貨6項行業，但因外界憂慮僑外生語言能力不足以擔任客運駕駛、醫院護佐等公共服務工作，因此勞動部要求中央目的事業主管機關完備配套，並進行社會溝通。

公路局說明，經參考教育部、移民署建議，將華語能力測驗級別「由基礎級提升至進階級」，去年11月中旬已將修正意見及政策說帖送至勞動部。待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，尚須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。

對此，勞動部勞動力發展署副組長胡欣野說，目前已陸續收到中央目的事業單位的修正意見，其中有些提高技術條件、薪資門檻，有些未更動，但初步看來，社會溝通都未做足。

她進一步指出，勞動部內部還在進行評估彙整，之後會再邀集相關單位開會討論。

勞動部 薪資

相關新聞

中榮爆無照廠商代刀！陳威明：在北榮絕不可能發生 頂多做器材協助

根據CTWANT報導，台中榮總三名神經外科醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明今受訪表示，北榮管...

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

天天喝汽水提早老化4.6歲！醫提醒含糖飲料隱藏危機：如同抽菸

喝含糖碳酸飲料不只是增加熱量，還可能悄悄加速身體老化。食安專家韋恩（楊世煒）在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，每天喝一杯市售含糖汽水，等於讓身體生理年齡提早老化約4.6歲。

外籍旅客大增4成 基隆郵輪去年436艘次近百萬人次創歷史新高

基隆港務分公司統計，去年基隆港國際郵輪共計436艘次、99.3萬人次，人次創歷史新高，其中外籍旅客的部分，漲幅達41.3...

交部再送件開放僑外生任客運司機 勞動部：社會溝通仍未做足

客運駕駛也鬧人力荒，勞動部原於去年3月底預告修正法規，放寬讓畢業僑外生從事客運司機、貨車駕駛、醫院照護輔佐等6項中階技術...

