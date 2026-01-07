交部再送件開放僑外生任客運司機 勞動部：社會溝通仍未做足

客運駕駛也鬧人力荒，勞動部原於去年3月底預告修正法規，放寬讓畢業僑外生從事客運司機、貨車駕駛、醫院照護輔佐等6項中階技術工作，卻因外界疑慮暫緩。交通部公路總局今說已將修正意見提送勞動部，並提高語言能力門檻，勞動部官員證實已收到，但初步看來，社會溝通仍未做足。

衛福部、交通部、經濟部去年分別向勞動部申請開放讓僑外生從事醫院護佐、貨車駕駛、公路及市區客運駕駛、公路及市區客運安全管理人員、隨車助理、倉儲理貨6項行業，但因外界憂慮僑外生語言能力不足以擔任客運駕駛、醫院護佐等公共服務工作，因此勞動部要求中央目的事業主管機關完備配套，並進行社會溝通。

公路局說明，經參考教育部、移民署建議，將華語能力測驗級別「由基礎級提升至進階級」，去年11月中旬已將修正意見及政策說帖送至勞動部。待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，尚須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。

對此，勞動部勞動力發展署副組長胡欣野說，目前已陸續收到中央目的事業單位的修正意見，其中有些提高技術條件、薪資門檻，有些未更動，但初步看來，社會溝通都未做足。

她進一步指出，勞動部內部還在進行評估彙整，之後會再邀集相關單位開會討論。