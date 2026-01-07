快訊

農退儲金修正達協商共識 農民、政府負擔改4比6

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院經濟委員會上午審查「農業科技園區設置管理條例部分條文草案」、「植物品種及種苗法部分條文草案」、「農產品市場交易法部分條文草案」等案，朝野黨團協商農民退休儲金條例修正草案，農業部長陳駿季（右）列席報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會上午審查「農業科技園區設置管理條例部分條文草案」、「植物品種及種苗法部分條文草案」、「農產品市場交易法部分條文草案」等案，朝野黨團協商農民退休儲金條例修正草案，農業部長陳駿季（右）列席報告並備詢。記者曾學仁／攝影

立法院經濟委員會今朝野黨團協商農民退休儲金條例修正草案，結論通過共12條，另2條不予修正維持現行條文，待各黨團簽字畢即送院會二丶三讀。此次修法重點農退儲金提繳金，行政院版本提出每月最低工資乘以提繳比率2倍計算，農民與主管機關負擔總金額4比6，協商通過政院版，若農民提繳年資達30年，在新制下將少繳約33萬元。

農民退休保障包括農退儲金和老農津貼，農民退休儲金2021年元旦上路，只要符合資格，以每月基本工資為基準，自行提繳1%至10%，提繳費率每年可調整2次，農業部將提撥相對應金額到專戶，一路繳納至65歲，便可按月從專戶中提領退休金。但現行農民與政府按月提繳相同金額，各負擔一半，上路五年覆蓋率不到5成，青農更少。農業部分析，青年初期從農，經濟負擔較大，影響提繳農民退休儲金意願。

行政院去年通過農民退休儲金條例修正草案，將農民負擔比例由現行5成調降為4成。民眾黨立委張啓楷說，農民參加農退金覆蓋比例41%太低、青農才24％，調到4比6當然可以考慮， 但民眾黨提案希望可以調到3比7；如果農退金採4比6，老農津貼就應該要提高。

民進黨立委郭國文認為，農退儲金有兩問題，一是覆蓋率過低，二是所得替代率過低，因此解方是提高替代率，但行政院版本是減輕農民負擔成本，只有解決覆蓋率低的問題，並提附帶決議要求農業部2年無法成長農退儲金覆蓋率10%，就要重新檢討。

另外，針對斜槓務農者，此次修法草案協商通過第3條，不一定需要農保身分，只要參加勞保或國民年金保險的實際從事農業工作者，且未滿65歲、未領取勞保老年給付、無雇主提撥退休金等，也能加入農退儲金。

