8旬翁麻醉風險高 微創拉開術助解攝護腺肥大困擾

中央社／ 台南7日電
奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢（圖）7日在院內衛教宣導會分享，新型微創攝護腺肥大手術對高齡或多重慢性病患者，提供風險較低選擇。中央社
奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢（圖）7日在院內衛教宣導會分享，新型微創攝護腺肥大手術對高齡或多重慢性病患者，提供風險較低選擇。中央社

台南一名85歲男子因二度攝護腺肥大導致泌尿道反覆感染就醫，醫師評估高齡且有多項慢性病，深度麻醉風險較高，採微創經尿道攝護腺拉開手術，術後隔天出院，追蹤症狀也獲改善。

奇美醫院泌尿外科主治醫師李高漢今天在院內衛教宣導會表示，該名病患有心血管疾病史，也曾接受心臟繞道手術，十多年前因下泌尿道症狀接受攝護腺雷射切除手術，這次因反覆泌尿道感染引起頻尿、急尿、尿不乾淨再次就醫。

李高漢表示，膀胱鏡檢查顯示兩側攝護腺左右葉重新增生造成阻塞，考量病患高齡又慢性病多，不適合深度麻醉，經溝通評估改採用新型微創經尿道攝護腺拉開手術，手術過程僅約10分鐘，在靜脈麻醉下順利完成，術後隔天順利出院，門診追蹤時，最大尿流速已獲改善，餘尿量減少。

李高漢指出，傳統攝護腺手術如刮除、剜除、汽化、切開手術，透過電燒或雷射執行，能有效減少攝護腺體積、改善排尿狀況，長期追蹤再治療率低，但可能伴隨手術中出血、逆行性射精、短暫尿失禁或尿道狹窄等症狀，且手術及麻醉時間相對較長。

他說，新型微創攝護腺肥大手術如水蒸氣消融手術、攝護腺拉開手術，麻醉和手術時間、術後恢復期及住院天數相對傳統手術較短，也能短期內改善排尿症狀，對於高齡或多重慢性病等不適合長時間深度麻醉病人，提供更安全且風險較低選擇。

此外，李高漢表示，新型微創手術能夠保留性功能，不易產生逆行性射精問題，也讓對生活品質有高要求的年輕或中年病人更願意接受治療，但對於攝護腺中葉肥大或攝護腺體積超過80公克病人比較不適合，且目前文獻資料顯示，5年內再治療機率仍有1至2成，尚缺乏更長期追蹤資料。

微創手術 尿道 病人

