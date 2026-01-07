中榮爆非醫師執行手術…衛福部長石崇良喊「不可思議」 恐重新評鑑中榮

台中榮總遭爆三名神經外科放任無照醫材廠商，進開刀房執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達三年以上，粗估至少有180名病患在不知情的情況下，被更換主刀醫師。衛福部長石崇良說，將會調查清楚，毋枉毋縱，將要求台中榮總一周內提出報告，若一家醫學中心發生這樣的事情，「真的是非常、非常不應該」，他覺得不可思議。

「一家醫學中心怎麼可能發生這種事情，我覺得不可思議。」石崇良今受訪表示，一定會調查清楚，並釐清責任，如果屬實一定會究責，這醫療行為已涉及密醫行為，更等同是醫學中心容留密醫，違規人員將依「醫師法」第28條需移付刑事調查，且可能涉及刑法的刑事罪，而醫院管理恐也有問題，將會一併介入調查。

石崇良說，如查證屬實，台中榮總管理上有很大的問題，甚至會重新評鑑，因為，在一家醫學中心發生這樣的事情，「真的是非常、非常不應該」，但仍須調查清楚，毋枉毋縱。

至於，參與手術人員各處犯哪些違規事項？石說，若確定由非醫事人員執行手術，該名人員涉及密醫罪，醫療機構恐違反「醫療法」相關醫療管理規範，而現場醫師將依涉案情形，如未親自診療病人將移付懲戒，同時虛報、浮報健保等問題，也會一併調查。

隨著醫療科技進展，醫療院所可能引進新醫療器材，部分醫療機構可能請醫療器材業者進行指導、學習。石崇良說，新醫療儀器確實有學習階段，如達文西機械手臂初期引進時，可能利用模擬機或動物操作先行學習，再進入人體，因應不同醫療的複雜度，而有所不同，但民眾的醫療權益，一定要受到保護。他說，台中榮總細部問題須進行了解，給社會大眾一個交代。