拉肚子、血便也可能是性病？成大醫示警新興性傳染腸道感染

台灣近年在臨床與公共衛生監測發現，部分原被視為單純腸胃炎或吃壞肚子的腸道感染，其實與性行為傳染有關，國際上稱為「性傳染腸道感染症」，已成為先進國家關注的新興公共衛生議題，成大醫院感染科醫師蔡進相提醒，若腹瀉、血便等症狀久未改善，應提高警覺，避免延誤診斷。

蔡進相指出，若曾有涉及肛門接觸的性行為，且出現腹瀉、血便、裡急後重，或肛門疼痛、分泌物等情形，超過3天仍未改善，應及早就醫評估，國內近年研究顯示，志賀氏菌、梨形鞭毛蟲、痢疾阿米巴原蟲，以及性傳染淋巴肉芽腫等病原，已在特定族群中透過性行為傳播。

他提到，這類感染較常見於多重性伴侶、男男性行為者、愛滋感染者及曾有性傳染病病史者，部分患者症狀輕微，卻可能成為帶菌者，增加社區傳播風險；值得注意的是，台灣已出現具抗藥性的志賀氏菌，對部分常用抗生素反應不佳，不當的經驗性用藥，恐導致治療失敗。

此外，披衣菌的侵襲性分型恐引發性傳染淋巴肉芽腫，造成直腸炎、腹瀉與肛門分泌物，症狀有時類似發炎性腸道疾病；成大研究團隊在2020年至2023年間，首次證實性傳染淋巴肉芽腫直腸感染已在台灣社區中傳播，若未及時治療，可能引發慢性併發症。

蔡進相強調，疑似性傳染腸道感染時，正確診斷比「快點吃藥」更重要，應透過糞便檢查及必要的性傳染病篩檢確認病原，再依結果用藥，也提醒民眾感染期間不宜自行服用止瀉藥，避免延長病程，透過及早檢查、適切治療與風險溝通，才能降低傳播與抗藥性風險。