戒酒4年仍難逃！52歲川菜主廚「胰臟炎併腸穿孔」命危 醫護救回今慶生

52歲陳姓川菜主廚沒有高血壓與糖尿病，平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，因健康因素戒酒4年，沒想到去年六月底肚子痛昏厥，送衛福部台中醫院急診，查出是胰臟炎合併十二指腸穿孔休克，歷多次清創手術，進出加護病房治療，如今病況穩定，今醫護特別與家人為他慶生，陳感動的落淚，切下蛋糕開心許願「我要健康出院回家！」

衛福部台中醫院消化外科主任蔡金宏提醒，胰臟炎病因與膽結石、經常飲酒、代謝異常與部分藥物副作用有關，提醒民眾如出現上腹部疼痛、噁心嘔吐伴隨食慾不振、發燒、腹瀉腹脹等症狀，可能是胰臟發炎作祟，應立即就醫，避免延誤治療導致嚴重併發症。

蔡金宏說明，患者因急性胰臟炎住院，治療期間併發十二指腸膿瘍、十二指腸穿孔，多次清創手術控制其病情，並以開放式引流治療方式避免急性腹膜炎後膽汁亂竄導致敗血症，患者更在加護病房重症團隊結合開刀房、加護病房、呼吸病房、營養科與復健科啟動整合照顧下，關關難過關關過，終於讓病況穩定，預計下周轉出加護病房。

蔡金宏指出，胰臟炎合併十二指腸穿孔是極嚴重併發症，存活率與多重因素有關，輕度胰臟炎存活率高，但重度胰臟炎死亡率可達四成，嚴重併發症死亡率甚至可高達七成，「一開始的治療決策正確，後續重症照護團隊營養輸液補充、細心照顧很重要，我一個人無法獨力完成。」

陳男說，他是川菜主廚，沒有高血壓與糖尿病等慢性病，只是平時喜歡跟朋友喝啤酒助興，一次可以喝一手六瓶啤酒，但因顧及健康因素戒酒四年，沒想到去年六月底肚子痛到無法呼吸，請鄰居幫忙叫救護車後昏迷送醫就陸續出現胰臟炎併發症。

陳男表示，感謝台中醫院醫療團隊不離不棄陪他抗病至今，還幫他慶生，除了驚喜，有更多的感謝，「我出院後會好好照顧自己不讓醫師護理師擔心，煮一桌拿手菜感謝大家。」

台中醫院醫護、家屬今為住院中的52歲陳姓川菜主廚（右一）慶生。圖／台中醫院提供