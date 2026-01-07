解決客運駕駛荒！擬開放僑外生 起薪5萬、須通過進階華語測驗

客運駕駛荒問題始終未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，勞動部也為此預告修法，不料因外界對政策有意見喊卡。交通部公路局表示，日前已將修正意見提送勞動部，其中華語能力要求從基礎級提高至進階級，且須具備相關證照並完成訓練課程，客運駕駛月薪最低5萬元起。

公車駕駛缺工、老化，政府、客運業想方設法仍難擋離職潮，根據統計，截至114年12月，全台市區客運業駕駛缺員1367人，公路客運業駕駛缺員661人，合計缺員2028人。

勞動部去年預告修正「外國人從事就業服務法」第46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準，將開放畢業僑外生從事客運、貨運司機等工作，卻在去年5月公告時遭刪除，指出預告期間外界提出政策意見及推動細節配套措施等，需另行會商衛福部、交通部及經濟部再行釐清，因此暫不列入該次修正。

交通部長陳世凱去年5月8日受訪表示，勞動部有整體考量，但留住畢業僑外生在台工作不只是解決大客車駕駛不足，因此還是希望能繼續朝這個方線推進，客運業者也不斷反映駕駛員不夠，因此仍盼透過僑外生的模式來協助。

針對僑外生留台從事客運駕駛，公路局說明，勞動部去年3月底預告畢業僑外生能夠從事貨車駕駛、隨車助理、公路及市區客運駕駛等中階技術工作，因外界尚有不同意見，勞動部請交通部重新評估並規畫配套措施。

公路局指出，外界憂心僑外生語言能力不足問題，經參考教育部及移民署的建議，將華語能力測驗級別「由基礎級提升至進階級」，並於去年11月中旬將修正意見及政策說帖送勞動部研議後續法規修正。

公路局表示，待法規修正後，汽車運輸業者聘雇畢業僑外生，除應符合語言能力要求外，尚須具備符合駕駛資格、專業證照或訓練課程等條件，其從事客運工作每月薪資不得低於5萬元、從事貨運工作每月薪資不得低於4.3萬元。