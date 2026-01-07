高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象
高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，譴責何男將守護弱勢的公權力，化為犯罪工具，嚴重踐踏社工專業形象，讓正直奉獻的數萬名社工師背負惡名，強調懲戒委員會不需等法律判決，應即刻廢止社工師資格，並社會所有榮譽獎項，也建議政府提升個資保護，別讓弱勢暴露於風險中。
社工師全聯會共4點聲明如下：
一、嚴正譴責違反專業倫理，維護專業尊嚴
何員涉嫌利用「精神照護查詢系統」非法查詢多名個案資料，鎖定患有 PTSD 之高風險少女並實施性侵。此舉嚴重背離社工核心價值，包括尊重個案自主、禁止剝削及避免權力不對等關係。本會對此行為予以最嚴厲譴責，並強調此為個別人員之嚴重失德行為，絕非整體社工體系之常態，不應讓全台數萬名正直奉獻的社工師共同背負惡名。
二、支持移付懲戒，呼籲即刻廢止社工師資格
依據《社會工作師法》第7條及第17-1條規定，涉犯性侵害罪嫌者應廢止其社工證書與執業執照。本案被告已遭檢察官起訴並具體求刑10年6月，雖目前以20萬元交保，但其犯罪嫌疑重大且嚴重損害專業信譽。本會全力支持高雄市政府將其移付懲戒之決定，並強烈呼籲懲戒委員會無需等待法院判決確定，應即刻廢止其社工師資格並撤銷追回所有專業榮譽與獎項，確保社工專業與社會信任。
三、強化受害者支持，促請修補系統監控機制
本會對受害少女及其家屬表達深切關懷，促請相關單位持續落實並提供長期心理輔導與法律援助。同時，針對本案暴露出的資安漏洞，如被告能單日查詢高達百筆資料，且其配偶能利用職權協助洩密等行為，本會要求行政機關應立即檢討社安網漏洞。我們敦促導入「雙重認證督導」及「異常流量監控」機制，以防堵資料被不當濫用的風險。
四、推動專業倫理教育，強化個資保護觀念
我們深知此案對基層社工造成沉重打擊，更讓社會大眾對助人專業產生懷疑。本會將持續與各縣市公會合作，推動全國社會工作師之倫理教育課程。同時，本會建議政府應提升社工體系的個資保護，不讓弱勢個案再次暴露於風險之中。
社會工作專業之使命在於守護弱勢、促進公平。本會鄭重承諾，將全力捍衛專業倫理，絕不姑息任何違法失德行為。盼社會大眾繼續支持第一線正直奉獻的社工夥伴，一同建構更安全的社會環境。
