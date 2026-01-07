天天喝汽水提早老化4.6歲！醫提醒含糖飲料隱藏危機：如同抽菸

喝含糖碳酸飲料不只是增加熱量，還可能悄悄加速身體老化。食安專家韋恩（楊世煒）在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，每天喝一杯市售含糖汽水，等於讓身體生理年齡提早老化約4.6歲。

這項警示來自加州大學舊金山分校醫學院的研究團隊，他們分析超過5,000名美國健康成年人的含糖飲料攝取習慣，並測量其白血球端粒長度。端粒是染色體末端的保護結構，會隨細胞分裂與老化逐漸縮短，因此被視為生理老化的重要指標。

研究發現，美國成年人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，一份約8盎司（約227公克），這已經超過美國心臟醫學會建議的「每日添加糖上限」。更重要的是，含糖飲料攝取越多，端粒長度就越短。

進一步分析指出，每天多喝一份8盎司含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加約1.9歲生理年齡。如果以市售常見的一杯20盎司（約567公克、570 c.c.）汽水計算，每天攝取相當於讓身體提前老化約4.6歲。研究同時指出，超過兩成美國成年人每天的含糖飲料攝取量已達或超過這個程度。

更令人警惕的是，研究者表示，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度與抽菸相當。抽菸同樣會明顯縮短端粒長度，使生理年齡增加約4.6歲。換句話說，天天喝一大杯含糖汽水，對細胞老化的傷害，幾乎等同每天抽菸。