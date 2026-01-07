快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

天天喝汽水提早老化4.6歲！醫提醒含糖飲料隱藏危機：如同抽菸

聯合新聞網／ 綜合報導
喝含糖碳酸飲料不只是增加熱量，還可能悄悄加速身體老化。 圖／ingimage
喝含糖碳酸飲料不只是增加熱量，還可能悄悄加速身體老化。 圖／ingimage

喝含糖碳酸飲料不只是增加熱量，還可能悄悄加速身體老化。食安專家韋恩（楊世煒）在臉書粉專「韋恩的食農生活」指出，每天喝一杯市售含糖汽水，等於讓身體生理年齡提早老化約4.6歲。

這項警示來自加州大學舊金山分校醫學院的研究團隊，他們分析超過5,000名美國健康成年人的含糖飲料攝取習慣，並測量其白血球端粒長度。端粒是染色體末端的保護結構，會隨細胞分裂與老化逐漸縮短，因此被視為生理老化的重要指標。

研究發現，美國成年人平均每天飲用約1.5份含糖碳酸飲料，一份約8盎司（約227公克），這已經超過美國心臟醫學會建議的「每日添加糖上限」。更重要的是，含糖飲料攝取越多，端粒長度就越短。

進一步分析指出，每天多喝一份8盎司含糖碳酸飲料，端粒老化程度相當於增加約1.9歲生理年齡。如果以市售常見的一杯20盎司（約567公克、570 c.c.）汽水計算，每天攝取相當於讓身體提前老化約4.6歲。研究同時指出，超過兩成美國成年人每天的含糖飲料攝取量已達或超過這個程度。

更令人警惕的是，研究者表示，含糖碳酸飲料對端粒的影響幅度與抽菸相當。抽菸同樣會明顯縮短端粒長度，使生理年齡增加約4.6歲。換句話說，天天喝一大杯含糖汽水，對細胞老化的傷害，幾乎等同每天抽菸。

汽水 含糖量 飲料 老化 抽菸

延伸閱讀

不運動也瘦5公斤！名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵 香蕉吃錯反效果

時薪破萬元？機師薪資單曝光 上班族看傻：1天就賺到我月薪

年輕人不買車了？30歲購入率剩2成 網喊「錢坑」：不如買股

外套機洗羽絨縮成「一坨坨」！內行教2招恢復蓬鬆 省下送洗費

相關新聞

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

人工生殖法明審議 婦兒聯盟公布網路調查：逾八成反對代孕合法化

行政院去年12月通過《人工生殖法》修正草案，朝「擴大適用對象」方向推動，明天將排審。全國婦兒團體聯盟今公布去年3次「代孕...

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，目前全台共有161家星級旅館，為鼓勵民眾入住，觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。