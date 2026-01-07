快訊

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，透過景點介紹附近星級旅館。記者胡瑞玲／攝影
觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，透過景點介紹附近星級旅館。記者胡瑞玲／攝影

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，目前全台共有161家星級旅館，為鼓勵民眾入住，觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，透過景點介紹附近星級旅館，另也舉辦抽獎活動，即日起至6月30日，入住星級旅館就有機會抽iPhone 17

星級旅館分成6個等級，分別是1至5星等、卓越5星等，根據觀光署統計，截至去年底，全台共有161家取得星級旅館，共2萬6741間客房，其中2家為卓越五星，分別是花蓮的瑞穗天合國際觀光酒店、台北美福大飯店；五星級有48家，四星級29家、三星級63家、二星級16家、一星級3家。

觀光署今舉辦「星享生活」星級旅館專刊發表宣傳活動，會中觀光署主秘方正光表示，住宿舒適度攸關旅行心情，因此觀光署邀請ToGo泛遊情報雜誌，推出星級旅館指南專刊；不同於以往的住宿型錄，這本專刊更有溫度，更貼近旅人生活，成為生活指南，也結合文化跟景點，帶領旅人接受當地文化洗禮，加深對台灣的認識。

旅遊作家溫士凱表示，前往一個地方旅行，首先是check in入住，因此飯店成為城市門面、旅遊的開端。旅宿資訊都能在網路查詢，而這本指南不只提供資訊，而是以帶有溫度的文字介紹各區，以及許多不易察覺的旅宿細節，讓人相當安心。

旅居台灣16年的英籍KOL「英國奶奶」分享，台灣旅館在乾淨程度、服務細節與安全感令人驚喜，對初次來台的外籍旅人而言，星級旅館是一個清楚、可信任的選擇，能快速建立對台灣旅遊環境的安心感。

除了發表星級旅館指南專刊，觀光署也舉辦抽獎活動，旅客於1月7日至6月30日入住星級旅館後完成發票登錄，可參與「星級發票限定大獎」，獎項包含Apple iPhone 17（512G）、Apple iPad Air 11吋（Wi-Fi 128G）等星級限定大獎，另有Apple Watch、拍立得相機等旅遊好物。

