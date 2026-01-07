春節加菜不傷荷包！台中大安市場日銷2千頭豬 豬價平穩度年關

隨著非洲豬瘟防疫生效，全台豬隻拍賣市場運作已全面恢復秩序；台中大安肉品市場上午表示，目前市場拍賣量與價格均維持平穩，不僅已恢復至去年水準，面對即將到來的農曆春節，市場供應量充足，消費者可安心購買。

大安農會總幹事建宗指出，自非洲豬瘟疫情防範措施重新啟動以來，政策調度有成，拍賣價格維持農民合理收益，全台豬隻拍賣市場均積極配合政策，目前大安市場的出豬拍賣秩序良好且過程順利。

蔡建宗說，在重新恢復拍賣初期，曾因先前15天的禁令，一度面臨大豬體重超重及總量管制等挑戰；對此，農業部每周固定與各市場召開會議，進行滾動式檢討與調配，目前生豬價格平均維持在每公斤90元上下，仍處於豬農可接受的收益水準。

針對目前的交易現況，蔡建宗表示，大安肉品市場的拍賣情形已完全回升至去年水準，每日交易量約落在1800頭至2000頭之間。在價格波動方面，昨日的豬肉拍賣平均價格為每公斤86元，與去年同期相比微幅下降幾元，目前台中市整體的豬價成交量穩定，顯示整體供需市場相當健康。

針對外界擔心的黑豬供應減量問題，蔡建宗提出數據說明，大安肉品市場中黑豬的拍賣數量僅占總數的4%；因此，盡管中央實施廚餘禁令，對於市場整體的豬肉供應衝擊並不明顯，對大安市場的拍賣穩定性影響極小。

展望農曆春節將至，民生用肉需求進入高峰。蔡建宗強調，目前市場持續與豬農保持緊密聯繫與調配，確保出豬狀況維持正常。他明確表示，今年春節期間供應市場的豬肉來源無虞，價格也將維持平穩，呼籲民眾不需擔心。 台中市大安肉品市場豬價拍賣維持疫情前水準約在每公斤90元上下。圖／大安肉品市場提供