春節加菜不傷荷包！台中大安市場日銷2千頭豬 豬價平穩度年關
隨著非洲豬瘟防疫生效，全台豬隻拍賣市場運作已全面恢復秩序；台中大安肉品市場上午表示，目前市場拍賣量與價格均維持平穩，不僅已恢復至去年水準，面對即將到來的農曆春節，市場供應量充足，消費者可安心購買。
大安農會總幹事建宗指出，自非洲豬瘟疫情防範措施重新啟動以來，政策調度有成，拍賣價格維持農民合理收益，全台豬隻拍賣市場均積極配合政策，目前大安市場的出豬拍賣秩序良好且過程順利。
蔡建宗說，在重新恢復拍賣初期，曾因先前15天的禁令，一度面臨大豬體重超重及總量管制等挑戰；對此，農業部每周固定與各市場召開會議，進行滾動式檢討與調配，目前生豬價格平均維持在每公斤90元上下，仍處於豬農可接受的收益水準。
針對目前的交易現況，蔡建宗表示，大安肉品市場的拍賣情形已完全回升至去年水準，每日交易量約落在1800頭至2000頭之間。在價格波動方面，昨日的豬肉拍賣平均價格為每公斤86元，與去年同期相比微幅下降幾元，目前台中市整體的豬價成交量穩定，顯示整體供需市場相當健康。
針對外界擔心的黑豬供應減量問題，蔡建宗提出數據說明，大安肉品市場中黑豬的拍賣數量僅占總數的4%；因此，盡管中央實施廚餘禁令，對於市場整體的豬肉供應衝擊並不明顯，對大安市場的拍賣穩定性影響極小。
展望農曆春節將至，民生用肉需求進入高峰。蔡建宗強調，目前市場持續與豬農保持緊密聯繫與調配，確保出豬狀況維持正常。他明確表示，今年春節期間供應市場的豬肉來源無虞，價格也將維持平穩，呼籲民眾不需擔心。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言