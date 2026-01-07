瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」
全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種亂象，如藥局偽造醫師處方箋開立瘦瘦針、LINE或臉書社團以「盤商價」兜售瘦瘦針等，都不見衛福部妥適管理，對此，衛福部部長石崇良回應，將會加強管理。
近期，瘦瘦針正夯，台北市有藥局竟偽造醫師處方箋，檢方調查發現，藥局張姓負責人，透過吳姓藥劑師妻子擔任萬芳醫院衛教師時，趁醫師離開座位擅自蓋章，被依偽造文書罪起訴。
莊瑞雄指出，瘦瘦針亂象頻傳，包括假團購陷阱，如LINE、臉書社團宣稱「盤商價」或「員工價」，但藥品來源不明或為詐騙；另有任意拆裝零售，如四劑量筆針拆賣，單劑價格任意壓低，常潛藏感染風險；甚至是境外針入侵，鼓吹中國版瘦瘦針，宣稱「同成分、價格只要十分之一」等。
衛福部長石崇良說，近五年瘦瘦針銷售量，從以往不到十萬針，去年已成長超過百萬針，從數據來看「銷售量確實增加得太可怕」，無論哪一款瘦瘦針，都是需要由醫師開立的處方藥物，沒有取得藥證的藥品在市場上販售都屬於「偽藥」，像是宣稱來自於中國大陸的瘦瘦針，肯定是偽藥，抓到必定重罰。
另外，石崇良說，瘦瘦針的取得一定要有醫師處方箋，若由藥師自行販售也屬違法行為，如果提供藥物者還不是藥商，是一般民眾更可依藥事法開罰，特別是團購行為一定也屬於「違法範疇」，將對於瘦瘦針的管理採加強管理。
莊瑞雄表示，若如石崇良所說，現在管理有點慢半拍，瘦瘦針市場確實已經失序了，如果政府又缺乏有效監管措施，將造成大陸藥品私下進入台灣，同時可能排擠糖尿病患的用藥，增加感染風險，衛福部在瘦瘦針的管理上還要加把勁。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言