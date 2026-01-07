快訊

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

別養小霸／霸凌非「突變」 最危險教養訊號藏在家庭中

聽新聞
0:00 / 0:00

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部長石崇良說，將針對團購瘦瘦針以及來自中國大陸的偽藥，採加強監管。記者沈能元／攝影
衛福部長石崇良說，將針對團購瘦瘦針以及來自中國大陸的偽藥，採加強監管。記者沈能元／攝影

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種亂象，如藥局偽造醫師處方箋開立瘦瘦針、LINE或臉書社團以「盤商價」兜售瘦瘦針等，都不見衛福部妥適管理，對此，衛福部部長石崇良回應，將會加強管理。

近期，瘦瘦針正夯，台北市有藥局竟偽造醫師處方箋，檢方調查發現，藥局張姓負責人，透過吳姓藥劑師妻子擔任萬芳醫院衛教師時，趁醫師離開座位擅自蓋章，被依偽造文書罪起訴。

莊瑞雄指出，瘦瘦針亂象頻傳，包括假團購陷阱，如LINE、臉書社團宣稱「盤商價」或「員工價」，但藥品來源不明或為詐騙；另有任意拆裝零售，如四劑量筆針拆賣，單劑價格任意壓低，常潛藏感染風險；甚至是境外針入侵，鼓吹中國版瘦瘦針，宣稱「同成分、價格只要十分之一」等。

衛福部長石崇良說，近五年瘦瘦針銷售量，從以往不到十萬針，去年已成長超過百萬針，從數據來看「銷售量確實增加得太可怕」，無論哪一款瘦瘦針，都是需要由醫師開立的處方藥物，沒有取得藥證的藥品在市場上販售都屬於「偽藥」，像是宣稱來自於中國大陸的瘦瘦針，肯定是偽藥，抓到必定重罰。

另外，石崇良說，瘦瘦針的取得一定要有醫師處方箋，若由藥師自行販售也屬違法行為，如果提供藥物者還不是藥商，是一般民眾更可依藥事法開罰，特別是團購行為一定也屬於「違法範疇」，將對於瘦瘦針的管理採加強管理。

莊瑞雄表示，若如石崇良所說，現在管理有點慢半拍，瘦瘦針市場確實已經失序了，如果政府又缺乏有效監管措施，將造成大陸藥品私下進入台灣，同時可能排擠糖尿病患的用藥，增加感染風險，衛福部在瘦瘦針的管理上還要加把勁。

醫師 石崇良 衛福部 莊瑞雄

延伸閱讀

石崇良認從未成立少子女化辦公室 民眾黨團：狠狠打臉政院

下令撤銷狼社工績優督導 石崇良：查詢平台一個月內設置完成

衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

立院審查人工生殖法修法…代理孕母爭議不休 衛福部長石崇良：再討論

相關新聞

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

人工生殖法明審議 婦兒聯盟公布網路調查：逾八成反對代孕合法化

行政院去年12月通過《人工生殖法》修正草案，朝「擴大適用對象」方向推動，明天將排審。全國婦兒團體聯盟今公布去年3次「代孕...

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，目前全台共有161家星級旅館，為鼓勵民眾入住，觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。