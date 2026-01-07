立院委員會明審查人工生殖法修法 民團：代孕爭議高應脫鉤
立法院衛環委員會明將審查「人工生殖法」修正草案。台灣女人連線、婦女新知基金會、彩虹平權大平台等民間團體今召開記者會呼籲脫鉤仍具高度爭議性的代理孕母，先行開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術。
台灣女人連線理事長林綠紅表示，人工生殖法修法是重要的人權法案，涉及女性權益、性別平等的價值，不應淪為政黨利益交換下的產物，也不應未經完整審查，在委員會直接做成交付協商的決議。
台灣女人連線表示，代孕的常被包裹在「人工生殖法」的討論當中，然而人工生殖法規範的是生殖技術使用對象、程序及相關機構的管理等，代理孕母則涉及委託者、代孕母及代孕子女的權益，以及親子關係的建立等，代孕影響孕母的健康、生命及家庭生活，也與代孕子女的處境、委託者的需求等層面有關，更與人的價值及社會倫理息息相關。
林綠紅強調，明天總計審查18個修正版本，其中5個版本有代孕專章，但都僅以契約形式約定代理孕母權利，規範不夠完備，也僅用授權條文，急就章審查讓人無法接受。
反對代理孕母行動小組發言人潘丁菡說，代孕容易淪為社會經濟階級剝削、殘害女性身體自主權，爭議性高，不該簡約為政黨協商，把女性的子宮作為談資，行動小組反對委員會突襲排審。反代孕行動小組陳愷寧則說，若立委挑戰公民底線，強行通過代孕，民間團體將站上街頭。
立委范雲表示，大家對於人工生殖法的共識，是保障女性身體自主權、子女最佳利益，對於社會仍未有共識的代理孕母，必須脫鉤處理，明天衛環委員會的審查，應優修通過最有共識的版本，不要再讓女同志配偶、單身女性等待；立委吳思瑤也支持有共識版本先行，代孕議題討論30年仍未有共識，國會不該1天就包裹式審查強行送出委員會。
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言