平日旅遊補助未受總預算卡關影響？ 觀光署：相信4月能上路

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部觀光署今年4月起將推出5大平日旅遊補助，總經費達23億元，但今年度中央總預算迄今仍卡關。觀光署表示，相信政府，也相信能和諧處理，認為4月仍能如期上路。聯合報系資料照
為鼓勵民眾平日出遊，交通部觀光署今年4月起將推出5大平日旅遊補助，總經費達23億元，平日國旅住宿最高補助3200元，自疑行貨團體旅也都能受惠，此外還有生日住宿金，但今年度中央總預算迄今仍卡關。觀光署表示，相信政府，也相信能和諧處理，認為4月仍能如期上路。

為鼓勵國人平日出遊，觀光署規畫今年4月起推出5大平日國旅補助，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等。補助時間從今年4至6月，跳過暑假旺季，並在4月一口氣抽出12個月份的生日住宿金，使用期限至2026年12月31日止。

其中受到關注的平日（周日至周四）住宿，第1晚抵用800元，連住第2晚可抵用1200元，等於每次最高可折抵2000元；生日住宿優惠則為每個月將抽出1000名壽星，可領1200元住宿金於平日使用，4月上路後將回溯至1月壽星。

遊樂園留宿方案為憑平日合法旅宿發票，住宿當日及隔日前往全台26家觀光遊樂業主題樂園，可享入園門票免費優惠。

企業員工國內旅遊獎勵，是由旅行業招攬30人以上企業員工旅遊，包裝至少2天1夜行程（例假日不超過1天），每家旅行業者可申請10團企業員工旅遊遊程行銷獎勵金，每團1萬元；每家公司可申請1團企業員工旅遊獎助金2萬元。

Taiwan PASS平日國旅優惠則推出Taiwan PASS平日4折優惠，或是Taiwan PASS平日加贈每房每晚1500元住宿抵用金，各限量2萬套。

觀光署主秘方正光今出席星級旅館推廣活動，會後受訪表示，平日旅遊補助共有5項方案，包含平日住宿優惠、生日住宿優惠、遊樂園留宿、企業員工園內旅遊獎勵、Taiwan PASS優惠等，總經費約23億，細節待確認後會對外公布，預計4月上路。

由於中央總預算案仍卡在立法院尚未審議，是否影響方案執行，以及有無備案？方正光僅說，相信台灣的經濟及政府，也相信台灣都是很和諧，今年大家都會「馬到成功」，認為4月仍能如期上路。

住宿 觀光署

