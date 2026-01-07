台中榮總爆無照廠商代刀 衛生局嚴辦：最重關5年、醫院也有事

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，台中市衛生局說，若查證屬實將依法嚴辦。若確認由未具醫師資格者開刀，將依醫師法最重可處5年徒刑。另若醫院容留密醫，依醫師法，情節重大者，可處停業或廢止開業執照。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總今早發布新聞稿表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

台中榮總副院長李政鴻今早受訪時說，已成立專案小組，依法處置，因影片比較模糊，還要再分析影片釐清中；至於廖姓醫師遭多次檢舉？李政鴻說，只接獲一件檢舉案，目前調查審議中。

李政鴻說明，由於現在儀器精密、先進，廠商依台中榮總規定，可以進入手術房，在一定的範圍內維護其新儀器、新器械，若超出管制區，就違反規定，院方會進行懲處。

衛生局說明，衛生局今接獲訊息後，立即派員前往稽查，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。

衛生局強調，醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法，絕不容許。依醫師法規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依醫療法最高可處新台幣50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。

衛生局重申，若經查證屬實，將依法嚴辦，嚴格把關醫療安全，確保市民就醫權益與醫療品質。