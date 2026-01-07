聽新聞
0:00 / 0:00

台中榮總爆無照廠商代刀 衛生局嚴辦：最重關5年、醫院也有事

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中榮總3醫師遭爆讓無照廠商代刀，對此，台中榮總發布二點聲明。圖／台中榮總提供
台中榮總3醫師遭爆讓無照廠商代刀，對此，台中榮總發布二點聲明。圖／台中榮總提供

有媒體報導，台中榮總3名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房執刀手術，自己一旁納涼觀看，時間超過3年。對此，台中市衛生局說，若查證屬實將依法嚴辦。若確認由未具醫師資格者開刀，將依醫師法最重可處5年徒刑。另若醫院容留密醫，依醫師法，情節重大者，可處停業或廢止開業執照。

CTWANT報導，台中榮總有3名醫師遭爆料竟放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總今早發布新聞稿表示，一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

台中榮總副院長李政鴻今早受訪時說，已成立專案小組，依法處置，因影片比較模糊，還要再分析影片釐清中；至於廖姓醫師遭多次檢舉？李政鴻說，只接獲一件檢舉案，目前調查審議中。

李政鴻說明，由於現在儀器精密、先進，廠商依台中榮總規定，可以進入手術房，在一定的範圍內維護其新儀器、新器械，若超出管制區，就違反規定，院方會進行懲處。

衛生局說明，衛生局今接獲訊息後，立即派員前往稽查，目前正全力釐清相關事證，若查證屬實將依法嚴辦。

衛生局強調，醫療行為須由具合法醫師資格者依法執行，任何未具資格人員從事醫療行為，皆屬違法，絕不容許。依醫師法規定，未具醫師資格執行醫療業務者，可處6個月以上、5年以下有期徒刑，並得併科150萬元以下罰金；另若醫院容留密醫，依醫療法最高可處新台幣50萬元罰鍰，情節重大者，並可處停業或廢止開業執照。

衛生局重申，若經查證屬實，將依法嚴辦，嚴格把關醫療安全，確保市民就醫權益與醫療品質。

台中榮總 醫師 衛生局

延伸閱讀

中榮爆放任「無照廠商代刀」 衛福部喊「要查」密醫最高可處5年徒刑

基隆長庚醫院院長吳俊德 變革中保持定力 打造東北角醫療燈塔

遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」逾3年 台中榮總說話了

大陸霸王茶姬店員為博流量拍片徒手攪奶茶 連累門市遭無限期停業整頓

相關新聞

人工生殖法今審查 5版本納代孕專章 婦團跳腳

立法院社福及衛環委員會召委劉建國於一月五日臨時變更議程，排定今日逐條審查「人工生殖法」。婦女團體昨表示，委員會排審十六版...

爭代孕30年 陳昭姿：脫鉤是「以脫代騙」

「這是我一生最大的心願」，長期倡議代理孕母的民眾黨立委陳昭姿說，代孕核心是人工生殖技術、試管嬰兒，全世界卅多個國家已將代...

僑外生當客運駕駛 起薪5萬、華語須進階

客運駕駛荒問題未解，交通部盼開放僑外生留台從事客運駕駛工作，不過一度外界對政策有意見喊卡。交通部公路局昨表示，已將修正意...

菜價暴漲暴跌…朝野立委齊聲罵 農業部下月公布種植登記制

近期國內市場的青花菜、高麗菜因生產過剩而價格大崩，朝野立委質疑，大宗蔬果常出現產銷失衡，顯見預警制度未達到預期效果，要求...

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫下探10度 下周緊接另一波冷空氣

明天持續受到大陸冷氣團影響，清晨低溫下探10度，中央氣象署預報員賴欣國表示，周五、周六強烈大陸冷氣團減弱，但受到輻射冷卻...

台中榮總手術 傳醫師讓醫材廠商執刀

台中榮總三名醫師遭爆放任無照醫材廠商進開刀房手術，時間逾三年。衛福部長石崇良表示，此案件涉及密醫、醫院管理、健保虛報等，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。