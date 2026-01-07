中榮被爆無照廠商執刀 衛福部：將移送檢調偵辦

（中央社記者郝雪卿、沈佩瑤、陳婕翎7日綜合報導）台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，中榮副院長李政鴻今天表示，已成立專案小組釐清真相。衛福部指出，涉及密醫及虛報醫療費用，將移送檢調偵辦。

根據週刊報導指出，台中榮總神經外科放任無照醫材廠商進開刀房執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年以上，粗估至少有180名病患在不知情情況下被更換主刀醫師。

台中榮總副院長李政鴻接受媒體聯訪說明，中榮明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。院方已成立專案小組根據爆料影片內容進行查證，由於影片模糊，時間、地點、廠商是否操刀等仍待釐清，會儘快調查出爐，一旦有違規情事將送人事評議委員會懲處。

對於廠商進入開刀房一事，李政鴻指出，依台中榮總規定，在新的儀器使用時，廠商可以進入維護新儀器或新器械，因為新儀器比較複雜，但也要科主任同意，並經過護理站查核身分，進去後只能在某一區活動，不能超過管制區，時間到就要出去。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁接受媒體電訪指出，根據媒體報導內容，已涉及密醫問題，今天就會發函給台中市衛生局要求徹查，且台中榮總也已對外表示，將成立專案小組查明這件事。台中市衛生局表示，全案將移送台中地檢署偵辦。

劉玉菁說，若查證屬實，真的由廠商執刀，開刀者就是密醫，按照醫師法，「這是有刑責的」，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

至於醫院在人員管理疏失，也就是容留密醫部分，劉玉菁說，可依醫療法開罰5萬元以上、50萬元以下罰鍰，同時還可視違反規定的是科別及服務項目，可處1個月以上、1年以下停業處分，最嚴重可廢止開業執照。

衛福部中央健康保險署副署長張禹斌透過文字向媒體說明，脊椎內視鏡微創手術健保並未100%給付，根據醫院申報內容，僅有部分健保給付。如讓無照廠商執刀手術經查證屬實，涉及密醫及虛報醫療費用，將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報費用，並移送檢調偵辦。