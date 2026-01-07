快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

聽新聞
0:00 / 0:00

中榮被爆無照廠商執刀 衛福部：將移送檢調偵辦

中央社／ 中央社
台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，中榮副院長李政鴻（中）7日接受媒體聯訪說明，已成立專案小組釐清真相。中央社
台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，中榮副院長李政鴻（中）7日接受媒體聯訪說明，已成立專案小組釐清真相。中央社

（中央社記者郝雪卿、沈佩瑤、陳婕翎7日綜合報導）台中榮總被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，中榮副院長李政鴻今天表示，已成立專案小組釐清真相。衛福部指出，涉及密醫及虛報醫療費用，將移送檢調偵辦。

根據週刊報導指出，台中榮總神經外科放任無照醫材廠商進開刀房執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達3年以上，粗估至少有180名病患在不知情情況下被更換主刀醫師。

台中榮總副院長李政鴻接受媒體聯訪說明，中榮明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。院方已成立專案小組根據爆料影片內容進行查證，由於影片模糊，時間、地點、廠商是否操刀等仍待釐清，會儘快調查出爐，一旦有違規情事將送人事評議委員會懲處。

對於廠商進入開刀房一事，李政鴻指出，依台中榮總規定，在新的儀器使用時，廠商可以進入維護新儀器或新器械，因為新儀器比較複雜，但也要科主任同意，並經過護理站查核身分，進去後只能在某一區活動，不能超過管制區，時間到就要出去。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁接受媒體電訪指出，根據媒體報導內容，已涉及密醫問題，今天就會發函給台中市衛生局要求徹查，且台中榮總也已對外表示，將成立專案小組查明這件事。台中市衛生局表示，全案將移送台中地檢署偵辦。

劉玉菁說，若查證屬實，真的由廠商執刀，開刀者就是密醫，按照醫師法，「這是有刑責的」，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

至於醫院在人員管理疏失，也就是容留密醫部分，劉玉菁說，可依醫療法開罰5萬元以上、50萬元以下罰鍰，同時還可視違反規定的是科別及服務項目，可處1個月以上、1年以下停業處分，最嚴重可廢止開業執照。

衛福部中央健康保險署副署長張禹斌透過文字向媒體說明，脊椎內視鏡微創手術健保並未100%給付，根據醫院申報內容，僅有部分健保給付。如讓無照廠商執刀手術經查證屬實，涉及密醫及虛報醫療費用，將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報費用，並移送檢調偵辦。

台中榮總 微創手術 密醫 衛福部

延伸閱讀

中榮爆放任「無照廠商代刀」 衛福部喊「要查」密醫最高可處5年徒刑

遭爆3醫師放任無照廠商「代刀」逾3年 台中榮總說話了

無照驗光落日條款期滿 未符合資格驗光師協助驗光最高可罰15萬元

驗光人員法落日屆滿 即起無照驗光最高罰15萬

相關新聞

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

人工生殖法明審議 婦兒聯盟公布網路調查：逾八成反對代孕合法化

行政院去年12月通過《人工生殖法》修正草案，朝「擴大適用對象」方向推動，明天將排審。全國婦兒團體聯盟今公布去年3次「代孕...

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，目前全台共有161家星級旅館，為鼓勵民眾入住，觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。