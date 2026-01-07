蔬果價格暴漲暴跌 農業部下月公布種植登記新政

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
立法院經濟委員會上午審查「農業科技園區設置管理條例部分條文草案」、「植物品種及種苗法部分條文草案」、「農產品市場交易法部分條文草案」等案，農業部長陳駿季（圖）列席報告並備詢。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會今審查「農產品市場交易法」、「植物品種及種苗法」、「農業科技園區設置管理條例」等修正案，立委質詢時表示，國內大宗蔬果常出現產銷失衡，高麗菜價甚至在颱風期間飄漲數十倍。農業部陳駿季表示，「種植登記制」是農業部今年的重點工作，預計下個月可正式對外宣布。

立委鄭正鈐質詢時指出，農糧署在2010年就已經推出「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」機制，到現在也已經15年，但就算定期預警，但農產品的價格卻還是一直暴漲暴跌，高麗菜前幾天每公斤只有5.9元，但颱風時期每公斤卻可以高達130元，顯見這樣的預警制度未達預期效果。

立委邱議瑩也指出，很多蔬菜管控做的都沒有以前好，近期例如高麗菜、青花菜等產銷都出現波動，即使有管控，但還是一直出現產銷失衡，加上冬季的進口夾擊，菜價就會出現崩跌，種植量在源頭就應該要管控，種苗釋出也要有規畫，不能每次產量暴增，結果大家就在幫忙擦屁股。

陳駿季表示，價格暴漲可能是天災，價格暴跌則可能是搶種導致，種苗釋出都有在預警，然而高麗菜是容易「取巧」的蔬菜，因為單位面積產量高，價格遇到颱風也可以暴漲數十倍，現行做法主要透過種苗數量、航拍影像判讀等方式掌握種植面積，但仍未要求農民登記，不過今年農業部的重點政策就包含推動種植登記制，最快下個月可對外公布。

陳駿季坦言，過去種植登記推動並不順利，主要在於誘因與獎勵脫鉤，未來將重新設計制度，並透過登記結果來協助農民進行產銷調節。

