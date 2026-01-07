防堵狼社工⋯衛福部承諾1個月內研議 將設「社工懲戒決議查詢專區」

高雄市心衛中心前執行秘書何建忠具社工師身分，卻涉嫌利用職務查詢弱勢少女個資，據以誘拐性侵，衛福部長石崇良承諾，1個月內將完成研議「狼社工查詢平台」。現行「社工師」法雖可依法將違反倫理的社工送懲戒並停權衛福部次長呂建德說，將在官網設「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，讓外界能夠查詢。

衛福部醫事司日前因狼醫性侵病患與同僚案件，設置「狼醫查詢平台」，公開醫師涉犯性平案件，遭移送地方政府醫師懲戒委員會，並作出相關停權決議的結果。衛福部社工司將參考醫事司作法，將社工違反相關法規及倫理準則，被依「社工師法」移送地方政府社工師懲戒委員會懲戒後，所做出的決議，依法公開於衛福部官方網站。

外界高度關注高雄市心衛中心性侵案，呂建德表示，衛福部積極研議公開狼社工資訊的機制，依現行「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」第16條規定，各級目的事業主管機關，就教育、社福、衛生、勞工等機關、機構、團體，因雇用人員或招募志工，申請查閱應徵者，或應從事服務者，有無犯罪加害人登記資料時，可轉由所在地政府警察局辦理。

呂建德說，除前述社工人員消極資格查核方式外，衛福部社工司將循醫事司「醫事人員查詢系統」中，「醫事人員懲戒決議書查詢專區」設置方式，在官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，供外界查詢。