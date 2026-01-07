快訊

七期豪宅虐殺案…凶嫌連開3天毒趴 恐怖對話曝：不想太早玩死他

飛官和戰機在哪裡？資深漁民研判「落在黑潮主流帶」：可能被帶往這方向

國稅單位志工辱視障母「看不到別出來害人」 兒怒：主管還要求撤文

聽新聞
0:00 / 0:00

防堵狼社工⋯衛福部承諾1個月內研議 將設「社工懲戒決議查詢專區」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社工司將比照醫事司作法，在官網設置「社工司懲戒決議查詢專區」。圖／衛福部提供
衛福部社工司將比照醫事司作法，在官網設置「社工司懲戒決議查詢專區」。圖／衛福部提供

高雄市心衛中心前執行秘書何建忠具社工師身分，卻涉嫌利用職務查詢弱勢少女個資，據以誘拐性侵，衛福部長石崇良承諾，1個月內將完成研議「狼社工查詢平台」。現行「社工師」法雖可依法將違反倫理的社工送懲戒並停權衛福部次長呂建德說，將在官網設「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，讓外界能夠查詢。

衛福部醫事司日前因狼醫性侵病患與同僚案件，設置「狼醫查詢平台」，公開醫師涉犯性平案件，遭移送地方政府醫師懲戒委員會，並作出相關停權決議的結果。衛福部社工司將參考醫事司作法，將社工違反相關法規及倫理準則，被依「社工師法」移送地方政府社工師懲戒委員會懲戒後，所做出的決議，依法公開於衛福部官方網站。

外界高度關注高雄市心衛中心性侵案，呂建德表示，衛福部積極研議公開狼社工資訊的機制，依現行「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」第16條規定，各級目的事業主管機關，就教育、社福、衛生、勞工等機關、機構、團體，因雇用人員或招募志工，申請查閱應徵者，或應從事服務者，有無犯罪加害人登記資料時，可轉由所在地政府警察局辦理。

呂建德說，除前述社工人員消極資格查核方式外，衛福部社工司將循醫事司「醫事人員查詢系統」中，「醫事人員懲戒決議書查詢專區」設置方式，在官網設置「社工師懲戒決議查詢專區」，連結地方政府懲戒決議公報，供外界查詢。

社工 衛福部

延伸閱讀

下令撤銷狼社工績優督導 石崇良：查詢平台一個月內設置完成

衛福部長石崇良下令撤銷狼社工績優督導 查詢平台一個月內設置完成

立院審查人工生殖法修法…代理孕母爭議不休 衛福部長石崇良：再討論

防狼社工擬設「社工查詢平台」 衛福部參考律師、醫師查訊系統研議中

相關新聞

高雄心衛中心前主管性侵案 社工師全聯會聲明痛批：踐踏社工專業形象

高雄市衛生局心理衛生中心前執行秘書何建忠，涉嫌利用職務之便非法查詢個案資料，誘騙並性侵未成年少女。社工師全聯會發布聲明，...

瘦瘦針亂象頻傳 5年銷量暴增十倍 立委莊瑞雄轟衛福部「管理慢半拍」

全民瘋用「瘦瘦針」減重，立委莊瑞雄說今於「立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會第一次聯席會議」質詢指出，已出現各種...

人工生殖法明審議 婦兒聯盟公布網路調查：逾八成反對代孕合法化

行政院去年12月通過《人工生殖法》修正草案，朝「擴大適用對象」方向推動，明天將排審。全國婦兒團體聯盟今公布去年3次「代孕...

觀光署首推星級旅館指南專刊 「全台161家」入住可抽iPhone 17

交通部觀光署推動星級旅館評鑑，目前全台共有161家星級旅館，為鼓勵民眾入住，觀光署首次發行「星享生活」星級旅館指南專刊，...

桃園國際機場入場動線變更 今晚10時起部分道路封閉

機場公司今天宣布，今晚22時起調整航站南路進入機場的動線，並於明天（8日）清晨4點後恢復直線通行的路型，本次改道利用營運...

兩波冷氣團接力+輻射冷卻 氣象署：今起到周六夜間清晨探10度以下

中央氣象署技正謝佩芸上午指出，本周受一波波冷空氣加上輻射冷卻影響，各地天地寒冷，尤其今明兩天全天偏冷，北台灣一整天都在1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。