人工生殖法明審議 婦兒聯盟公布網路調查：逾八成反對代孕合法化

行政院去年12月通過《人工生殖法》修正草案，朝「擴大適用對象」方向推動，明天將排審。全國婦兒團體聯盟今公布去年3次「代孕及單身同性人工生殖調查」，最新一次調查結果顯示，多達82.9%反對代理孕母合法化，籲本案應退回重行討論，以維護婦女及兒童權益。

全國婦兒團體聯盟今表示，自2023年12月至2025年12月做了3次調查，3次分別為7780人、2042人及4454人，其中反對代理孕母合法化分別為82.1%、73.6%、82.9%，反對擴大單女及女女同性伴侶可使用捐贈精子進行人工生殖分別是73.5%、73.4%、86.9%。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟副秘書長單信愛表示， 調查中，有83.57%同意代孕過程有較多高風險妊娠問題；另有97.08%否定「代理孕母不會有健康及死亡風險」的說法，顯示社會普遍認為孕母風險不可忽視。

單信愛說，孩子不是大人願望的附屬品，調查顯示，有80.26%同意「人工生殖新生兒」較可能有低體重、早產與缺陷等風險；另有95.17%同意兒童有「知其父母並受父母照顧」的權利。當孩子的健康與身世權益都被高度關切，政府更應先把制度配套講清楚、做足公共討論。

單信愛說，代孕相關題項中，93.02%不同意「代孕不會將女性商品化」、90.97%不同意「代孕可同時兼顧委託父母、代理孕母及孩子的人權」，且74.56%同意代理孕母多為經濟弱勢婦女，顯示民眾對女性被迫進入生殖交易鏈的疑慮非常普遍。

婦兒聯盟召集人解慧珍表示，人工生殖法草案公告後，因社會出現大量反對意見而暫緩，然而近期政府卻突然宣稱「經過多場會議討論」決定先行開放單身者與女同志人工生殖，但會議內容、參與團體與專家名單均未公開，反對意見團體也未被納入。

社團法人台灣懷孕婦女關懷協會常務理事張文昌也列出4點反對意見，法案中所允許的「A卵B生」，本質上就是變相代孕，在於將懷孕與生產的風險轉嫁到另一名女性身上，且額外施打大量荷爾蒙以維持妊娠，這將顯著提高婦女懷孕、生產及胎兒健康風險。

法案第47條規定，違法使用特定捐贈人精卵僅處20萬元至100萬元罰鍰，對代孕的人而言相當划算；且瑞典、法國開放代孕後，並未增加生育率，無法追上雪崩式下滑生育率；還有立委為不孕症股東應利益迴避，最後真正愛孩子，應該選擇收養，「人工生殖愛的是自己，不是孩子」。

台灣家長守護婦幼權益協會理事長魏書珮表示，少子化辦公室政府多年來投入高達數千億元經費，現稱每年花費逾千億元因應少子化，實際卻多集中在托育與幼兒照顧，並未回應年輕世代「為何不敢生、不想生」的根本原因。

中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，依據《兒童權利公約》，任何法律修正都不得將成人的慾望凌駕於兒童的基本需求之上，這是人權保障的最低標準。現行修法方向試圖透過國家制度，合法化「出生即剝奪兒童親生父母」的安排。嚴正呼籲，行政院提出的人工生殖草案不僅尚未取得社會共識，內部邏輯混亂，且明確違反《兒童權利公約施行法》，應立即正式退回。

聯盟強調，行政院應撤回請立法院退回《人工生殖法》修正草案，重啟具體可檢驗的社會討論程序；要求政府提出完整的健康風險評估與公共醫療成本影響分析，包含高風險妊娠、早產與新生兒加護等可能衍生的公共支出與照護負擔，再談是否擴張適用對象；依法條逐條公開說明配套與監理設計，尤其涉及「子女最佳利益評估」（第8條）與女女同性伴侶「A卵B生」模式（第16條）的制度細節與可稽核機制，應先透明化後再進入實質審查。