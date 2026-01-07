快訊

未設置專門職業人員…食藥署開罰3家乳品業者 罰鍰合計12萬元

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
「114年乳品加工食品業HACCP稽查專案執行結果」，現場稽查情形。圖／食藥署提供
「114年乳品加工食品業HACCP稽查專案執行結果」，現場稽查情形。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布「114年乳品加工食品業HACCP稽查專案」，食藥署與地方政府衛生局合作，共查核全台33家乳品加工製造業者，揪出1家業者未設置衛生管理人員，3家業者未設置專門職業人員，食藥署北區管理中心主任劉芳銘說，這3家違規業者，被分別依違反「食安法」第11、第12條規定依法處辦，共開罰新台幣12萬元整。

本次查核項目，包括食品業者登錄、追溯追蹤、非追不可、食品安全監測計畫、強制檢驗、標示查核結果、食品良好衛生規範準則（GHP）、食品安全管制系統準則（HACCP）等。

食藥署指出，桃園市典肌美生技有限公司未設置專門職業人員，也未聘用設置及核備衛生管理人員，分別依「食安法」開罰3萬元罰鍰，合計裁處6萬元整。桃園市粲原有限公司、台中市琬妃有限公司龍井廠，皆因未設置專門職業人員，分別裁處3萬元罰鍰。

劉芳銘指出，本次專案共完成查核33家乳品加工製造業者、抽查58件產品標示、抽驗49件乳製品或原料，結果有1家未設置及核備衛生管理人員、3家未設置專門職業人員，違反食安法第11條或第12條規定，轄管衛生局均已依同法第47條規定處辦，總計裁處新台幣12萬元整，其餘查核及檢驗結果皆符合規定。

食藥署強調，食品製造業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售之產品符合食品安全衛生管理法相關規定。為維護國人飲食安全衛生，衛生機關持續執行查核，若有不符規定者，均依法處辦。

衛生局 食藥署 食安

