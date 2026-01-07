快訊

驚！92歲嬤忍腹痛竟「大腸癌破裂」險敗血症 切腸60公分術後健步如常

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
92歲婦人大腸癌腫瘤破裂流出情形。圖／澄清醫院提供
92歲婦人大腸癌腫瘤破裂流出情形。圖／澄清醫院提供

台中一名92歲婦人因不想讓子女擔心，隱忍腹痛數月，直到痛到無法走路就醫，竟查出大腸癌腫瘤已破裂，隨時可因敗血症致命。澄清醫院中港院區大腸直腸科外科醫師陳周誠表示，老婦人經開刀切除大腸小腸共60公分後，目前恢復良好，已可健步如常。

這名老婦人平常身體無異狀，只是幾個月來覺得右下腹隱隱作痛，她能忍就忍，不想給子女帶來麻煩，直到最近痛到無法走路，才由兒子陪同看了胃腸肝膽科門診。抽血檢查血紅素掉到8.7（正常12至16）、白血球15900（正常10000以下），再經腹部電腦斷層檢查，發現右下腹部有一大團約10公分大腫瘤，診斷是大腸癌並已破裂，收治住院緊急會診大腸直腸外科。

陳周誠表示，經手術發現老婦人右側大腸腫瘤約5.6公分大，腫瘤鑿穿大腸壁，溢出腫瘤物形成約4.9公分大破裂範圍，侵犯到迴腸末段，經手術切除大腸癌患部5公分，受癌細胞侵犯的迴腸55公分，再將小腸和大腸精密吻合，築出一新的通道，維持腸道的暢通。

該老婦人的大腸癌可說是長在右側大腸的最深處，在盲腸上方的大腸裡，很不容易發現，即使長了癌腫瘤，因此段大腸直徑較大又加上經過此段大腸的糞便水份較高，患者比較難感覺有大便異常的病識感。

陳周誠指出，據臨床醫學統計，大腸癌發生在左側大腸占七成，在右側大腸占三成，右側大腸癌雖然不容易發現，目前的糞便潛血檢查最為方便，一旦發現糞便有潛血現象，一定要做進一步的腹部電腦斷層，找出癌蹤跡及早治療。

醫師陳周誠。圖／澄清醫院提供
醫師陳周誠。圖／澄清醫院提供
92歲婦人右側大腸癌腫瘤（黃圈處）。圖／澄清醫院提供
92歲婦人右側大腸癌腫瘤（黃圈處）。圖／澄清醫院提供

